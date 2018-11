Calcio, Italia-Germania Under 21: data, programma, orario d’inizio e tv. Amichevole a Reggio Emilia

Lunedì 19 novembre si giocherà Italia-Germania, amichevole di lusso per le Nazionali Under 21. Allo Stadio del Tricolore di Reggio Emilia, le due compagini si affronteranno in un test importante in vista degli Europei del prossimo anno: gli azzurri sono qualificati di diritto, i tedeschi hanno dominato il proprio girone. Si preannuncia una partita molto intensa, i ragazzi di Gigi Di Biagio dovranno dimostrare di essere all’altezza della corazzata teutonica e di poter fare partita alla pari con una delle grandi pretendenti al titolo continentale.



L’Italia sembra avere trovato il proprio bilanciamento in campo e sicuramente proverà a mettere in difficoltà gli avversari con l’obiettivo di portare a casa un risultato di lusso, particolarmente importante per il nostro morale. Quella emiliana sarà la seconda amichevole di questa finestra per la nostra Nazionale che il 15 novembre avrà già affrontato l’Inghilterra a Ferrara.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Germania, amichevole di lusso per le Nazionali Under 21. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

LUNEDI’ 19 NOVEMBRE:

18.30 Italia-Germania

ITALIA-GERMANIA U21: COME SEGUIRE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.













