Calcio femminile, Serie A 2018-2019: big match Juventus-Sassuolo, il Milan va a Roma, derby Florentia-Fiorentina nel nono turno

E’ tempo di nono turno, è tempo di Serie A di calcio femminile. Domani si torna sul rettangolo verde del “Pallone in rosa” e i match di un certo livello non mancheranno, guardando con attenzione ai piani alti.

Il menù prevede il confronto, a Vinovo (ore 14.30), tra Juventus-Sassuolo. Considerarlo il big match della giornata non è certo un’eresia visto che si confrontano la seconda e la quarta del campionato. La formazione allenata da Rita Guarino è reduce dall’importante successo nello scontro diretto contro la Fiorentina, allo “Stadio Gino Bozzi” di Firenze dove le polemiche non sono mancate relativamente agli insulti nei confronti di Cristiana Girelli. Al di là di questi aspetti poco attinenti al calcio giocato, le bianconere hanno dimostrato grande compattezza, ritrovando quello spirito di squadra che le aveva portate l’anno scorso ad aggiudicarsi lo Scudetto. Tuttavia la sfida contro le nerovedi non è semplice. La compagine di Gianpiero Piovani è assai organizzata ed ha nel proprio roster giocatrici che possono impensierire la retroguardia della Vecchia Signora: Claudia Ferrato, la polacca Katarzyna Daleszczyk e la finlandese Rikka Hannula saranno le osservate speciali. Sulla sponda juventina la citata Girelli e Barbara Bonansea (7 gol in campionato) sono le giocatrici in vista della squadra torinese.

La capolista Milan è invece attesa dalla difficile trasferta di Roma (alle ore 12.30). Al “Tre Fontane” le rossonere di Carolina Morace saranno messe a dura prova, dovendo affrontare le capitoline che vengono da 4 vittorie consecutive. Dopo un inizio disastroso, con zero punti nelle prime quattro giornate, le giallorosse hanno saputo risollevarsi (sesto posto in classifica) sulla spinta di calciatrici di livello come Annamaria Serturini (5 gol nel torneo nazionale), Giada Greggi, Martina Piemonte, il capitano Elisa Bartoli, Claudia Ciccotti e l’estremo difensore Rosalia Pipitone. Le leader della Serie A, dal canto loro, vorranno confermarsi grazie alle capacità realizzative di Valentina Giacinti (capocannoniere con 8 gol) e di Daniela Sabatino, coadiuvate dall’inventiva di Manuela Giugliano e dalle qualità di Valentina Bergamaschi, tornata in auge dopo la rottura del crociato nella stagione passata.

Una sfida altrettanto impegnativa attende nel posticipo domenicale delle ore 12.30 (diretta televisiva su Sky Sport) la Fiorentina contro la Florentia. Un derby molto sentito tra le due compagini che non vedono l’ora di affrontarsi in questo match. Allo Stadio Comunale “Goffredo Del Buffa”, di Figline Valdarno (Firenze), la squadra di Stefano Carobbi vorrà dare del filo da torcere alle gigliate. Le biancorosse vengono dal successo esterno contro il Pink Bari, con Deborah Salvatori Rinaldi protagonista assoluta, autrice di una doppietta. Un risultato che ha permesso alla formazione neo-promossa di mantenere la quinta piazza in graduatoria generale e confermarsi un gruppo di livello, capace di fermare sul pareggio anche il Milan nei turni precedenti. L’appuntamento con le viola sarà un altro test probante dal momento che le ragazze di Antonio Cincotta vogliono ritrovare il successo dopo il ko contro la Juve. Ilaria Mauro e compagne proveranno a far valere il loro più alto tasso tecnico e di esperienza e sono motivate a far loro questo incontro per non perdere definitivamente il treno “Scudetto” (terza posizione a -6 dalla vetta con una partita da recuperare il 5 dicembre contro il Pink Bari).

Venendo alle altre sfide in programma sabato, l’Atalanta Mozzanica affronta il ChievoVerona Valpo tra le mura amiche. Entrambe le compagini non hanno portato a casa nulla nella precedente giornata e hanno necessità di fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. A caccia del risultato pieno anche il Verona. La pesante sconfitta contro il Sassuolo ha messo in evidenza alcune delle criticità del club scaligero e al cospetto del Tavagnacco dovrà superarsi per portare a casa la vittoria. A chiosa scontro diretto tra Orobica e Bari per la salvezza, essendo entrambe in ultima posizione con soli 3 punti all’attivo.

9ª giornata 2 dic. ore 12:30 Florentia-Fiorentina – 1º dic. ore 14.30 Juventus-Sassuolo – ore 14.30 Mozzanica-ChievoVerona Valpo – ore 14.30 Orobica-Pink Sport Time – ore 12:30 Roma-Milan – ore 14.30 Verona-Tavagnacco –

CLASSIFICA SERIE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. 20 8 6 2 0 20 6 +14 2. 19 8 6 1 1 26 4 +22 3. 15 7 5 0 2 23 8 +15 4. 15 8 4 3 1 17 9 +8 5. 14 8 4 2 2 12 10 +2 6. 13 8 4 1 3 18 12 +6 7. 11 8 3 2 3 9 11 -2 8. 7 8 2 1 5 7 14 -7 9. 7 8 2 1 5 8 16 -8 10. 7 8 2 1 5 10 25 -15 11. 3 8 1 0 7 2 19 -17 12. 3 7 1 0 6 4 22 -18













Foto: Claudio Bosco / livephotosport