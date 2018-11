Boxe, Campionati UE 2018: Paolo Di Lernia perde la finale contro McCormak, l’azzurro si prende l’argento

Paolo Di Lernia si deve accontentare della medaglia d’argento nella categoria 64 kg ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di boxe che si concludono oggi a Valladolid (Spagna). L’azzurro ha combattuto un’eccellente finale contro il britannico Luke McCormak che però ha avuto la meglio per decisione unanime (5-0, tre 30-27 e due 29-28 nei cartellini): è un verdetto oggettivamente troppo largo per quanto si è visto sul ring perché il nostro portacolori si è ben distinto e meritava un risultato meno severo (e un successo non sarebbe stato così immeritato).



Il 23enne campano, che in questa stagione aveva combattuto anche con i Milano Thunder durante le WSB, riesce comunque a salire sul secondo gradino del podio dopo aver sconfitto nell’ordine il belga Diallo, il francese Hamraoui e il danese Jansen ma c’è un po’ di amaro in bocca per l’incontro di oggi che poteva girare in ben altro modo.

Di Lernia ha infatti ben scambiato con l’inglese nel primo round, ha accorciato bene i colpi e ha dato del filo da torcere all’avversario che però controllava la seconda ripresa con grande disinvoltura. Nel terzo round Paolo letteralmente si scatenava e portava molteplici colpi alla figura di McCormak che però non venivano premiati a sufficienza dai giudici. Più tardi la finale di Aziz Mouhiidine contro il croato Filipi tra i 91 kg.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FPI