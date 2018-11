Boxe, Campionati UE 2018: Paolo Di Lernia in finale nei 64 kg! Superato il danese Jensen

Continuano le notizie positive ai Campionati UE 2018 di boxe per i colori italiani: dopo Federico Emilio Serra nei 49 kg, anche Paolo Di Lernia raggiunge la finale nella categoria fino a 64 kg. L’azzurro ha superato in semifinale il danese Frederik Lundgaard Jensen per split decision (3-2).

Nonostante una certa superiorità avuta da Di Lernia, i giudici hanno visto un combattimento più equo, optando per la decisione non unanime: per uno di essi l’italiano ha vinto tutte e tre le riprese, per due ha prevalso rispettivamente nella prima e seconda e nella seconda e terza, mentre gli ultimi due hanno accordato due round a Jensen.

Sono tre i restanti pugili azzurri che devono salire sul ring: Salvatore Cavallaro nei 75 kg, Aziz Abbes Mouhiidine nei 91 kg e Francesco Maietta nei 60 kg, ordinati secondo il programma della giornata.