Boxe, Campionati UE 2018: Di Serio vola ai quarti di finale, Cappai eliminato agli ottavi

A Valladolid (Spagna) sono incominciati i Campionati dell’Unione Europea 2018 di boxe. Prima giornata riservata ai turni preliminari, risultati in chiaroscuro per i due italiani che sono saliti sul ring subito dopo il sorteggio dei tabelloni. Raffaele Di Serio ha sconfitto il tedesco Hansen con verdetto unanime (5-0) negli ottavi di finale dei 65 kg e al prossimo turno affronterà il francese Rodriguez mentre Manuel Cappai si è dovuto arrendere per split decision (2-3) al cospetto del georgiano Darbaidze negli ottavi di finale dei 52 kg.

L’analisi di coach Morelli rilasciata alla FPI è molto chiara: “Bell’esordio per Di Serio, che ha vinto meritatamente grazie contro il tedesco Hansen, grazie alla sua boxe fatta di velocità e anticipo sui colpi dell’avversario. Spiace per Cappai che ha perso per split decision contro il georgiano Darbaidze, che ha boxato in maniera molto confusionaria e “rissosa” non dando a Manuel la possibilità di esprimere la sua classe pugilistica“.













Foto: FPI