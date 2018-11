Boxe, Campionati UE 2018: Di Lernia e Maietta in semifinale, medaglia sicura! Eliminato Arecchia

Due vittorie e una sconfitta per l’Italia nella giornata odierna dei Campionati dell’Unione Europea 2018 di boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna). I due successi ci regalano la certezza quantomeno di due medaglie di bronzo.

Paolo Di Lernia vola in semifinale tra i 64 kg grazie alla schiacciante vittoria sul francese Hamraoui Lounes per 4-0. L’azzurro ha dominato l’incontro con il transalpino mettendo in mostra tutta la sua agilità e controllando agevolmente un avversario che poteva creare qualche grattacapo, invece il nostro portacolori ha messo subito in chiaro le cose e ha regolato la pratica con apparente disinvoltura assicurandosi quantomeno una medaglia. Di Lernia, che al turno precedente si era sbarazzato del belga Diallo, ora se la dovrà vedere con il danese Frederik Lungaard Jensen: si tratta di un avversario rognoso ma che potrebbe essere alla portata del pugile italiano, desideroso di puntare al gradino più alto del podio.



Francesco Maietta partiva con tutti i favori del pronostico e non ha deluso le aspettative della vigilia riuscendo ad avere la meglio sul finlandese Khataev per 4-1 e guadagnandosi così l’accesso alle semifinali dei 60 kg. L’azzurro, che in precedenza aveva superato il rumeno Suciu, non poteva farsi impensierire dal rivale di turno e così si è garantito quantomeno la medaglia di bronzo anche se la speranza è quella di andare oltre. Non sarà semplice battere il quotato inglese Calum French che dovrebbe partire leggermente avvantaggiato.

L’irlandese Kieran Molloy si è invece rivelato un avversario insormontabile per Vincenzo Arecchia che ha dovuto chinare il capo perdendo per 3-1. L’azzurro ha cercato di tenere testa al rivale che ha però sfoderato una prestazione complessivamente più convincente e che ha portato dei colpi migliori nell’arco dei tre round. L’avventura dell’azzurro si conclude così ai quarti di finale della categoria dei 69 kg. Domani saliranno sul ring Clemente Russo, che sfiderà lo spagnolo Ghadfa nei quarti di finale dei supermassimi (sua nuova categoria di peso), e Aziz Mouhiidine che incrocerà i guantoni con l’altro iberico Satipo nei quarti di finale dei 91 kg.













Foto: FPI