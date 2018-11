Biglietti Milan-Juventus, come acquistare gli ultimi tickets per la sfida di Serie A di calcio a San Siro

State cercando gli ultimi biglietti per Milan-Juventus, il big match in programma domenica 11 novembre allo Stadio San Siro? Volete essere sugli spalti per vivere un’emozione unica e per sostenere la vostra squadra del cuore da vicino? Affrettatevi ad acquistare gli ultimi tagliandi a disposizione per una partita di grande tradizione e che regalerà grandissime emozione: alle ore 20.30 i riflettori si accenderanno sulla Scala del Calcio e ci sarà il fischio d’inizio dell’incontro di cartello valido per la dodicesima giornata di Serie A.



Da una parte la corazzata bianconera trascinata da Cristiano Ronaldo che guida il campionato ma che è reduce da una sconfitta contro il Manchester United in Champions League, dall’altra i rossoneri che si trovano al quarto posto e che in settimana hanno pareggiato sul campo del Betis Sivigilia in Europa League. Si preannuncia uno scontro a viso aperto che potrebbe essere determinante anche per il prosieguo della stagione e che potrebbe interessare anche Inter e Napoli, immediate inseguitrici della Vecchia Signora.

Sarà una partita davvero imperdibile e da vivere minuto dopo minuto, Milan-Juventus regalerà tantissime emozioni e potrai viverle direttamente allo Stadio tra gli 80mila spettatori che si gusteranno un incontro unico nel loro generale. Sulla piattaforma viagogo.it potrai acquistare gli ultimi biglietti a disposizione per Milan-Juventus, affrettati a comprarli i tickets e goditi l’incontro in prima fila.













Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock.com