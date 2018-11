Big Air Modena 2019: gli orari e il programma delle gare di snowboard e freestyle. Come vederle in tv

In questo fine settimana si terrà il Modena-Skipass: la città emiliana ospiterà una tappa della Coppa del Mondo di Big Air, sia per quanto riguarda lo sci freestyle che lo snowboard. All’evento parteciperanno ben 140 atleti, comprese alcune stelle internazionali che si esibiranno su una rampa alta 46 metri e lunga 130, la più grande che sia mai stata costruita in Italia. Un grandissimo spettacolo e sarà presente anche l’azzurra Silvia Bertagna, che ha vinto la Coppa del Mondo di sci freestyle lo scorso anno.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL MODENA-SKIPASS

Sabato 3 Novembre

Ore 10.05: Qualificazioni maschili snowboard Big Air

Ore 14.10: Qualificazioni femminili snowboard Big Air

Ore 18.30: Finale Snowboard Big Air (D/U)

Diretta televisiva finali: Rai Sport Hd, Eurosport HD

Diretta streaming finali: Rai Play, Eurosport Player, SkyGo

Domenica 4 Novembre

Ore 09.35: Qualificazioni maschili freestyle Big Air

Ore 13.40: Qualificazioni femminili freestyle Big Air

ore 17.00: Finale Freestyle Big Air (D/U)

Diretta streaming: Eurosport Player

Repliche: Rai Sport HD (ore 23.00) ed Eurosport 2 HD (ore 24.00)













foto: Pier Colombo