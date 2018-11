Biathlon, IBU Cup Idre 2018: nella sprint inaugurale vincono Ingela Andersson e Anton Babikov

Si è aperta a Idre, in Svezia, la stagione della IBU Cup di biathlon: la prima tappa è iniziata con due sprint, quella maschile di 10 km che ha visto trionfare il russo Anton Babikov e quella femminile di 7.5 km che visto vincere la padrona di casa svedese Ingela Andersson. Non c’erano italiani al via nelle due prove.

Nella gara maschile successo del russo Anton Babikov, perfetto al poligono, che ha chiuso in 26’00″1 precedendo il transalpino Arestide Begue, anch’egli impeccabile al tiro, di 17″4 ed il tedesco Lucas Fratzscher, rapido sugli sci ma con due errori al poligono, di 22″7, che con un pizzico di precisione in più certamente sarebbe stato almeno secondo.

Nella prova femminile trionfo in casa per la svedese Ingela Andersson, che ha tagliato il traguardo in 23’44″0 dopo due poligoni perfetti, andando a precedere di 8″0 la bielorussa Irina Kruchinkina, anche lei precisa al tiro, e di 32″9 la russa Anastasiia Morozova, appesantita da un errore al primo poligono.













Foto: Romeo Deganello