Biathlon, Coppa del Mondo Pokljuka 2018: il calendario completo delle gare. Programma, orari e tv

Dopo l’assaggio di ieri con le gare sprint della prima tappa di IBU Cup, anche la Coppa del Mondo di biathlon scalda i motori ed è pronta a partire: il battesimo stagionale avverrà a Pokljuka, dove si partirà domenica 2 con le staffette miste per poi proseguire nel corso della settimana con le individuali, le sprint e le pursuit. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed in streaming su Eurosport Player, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale in tempo reale.

Di seguito il programma completo della prima tappa di Coppa del Mondo di biathlon:

Pokljuka (Slo) – dal 30 novembre al 9 dicembre 2018

2 dicembre 2018 ore 12:00 Staffetta mista singola

2 dicembre 2018 ore 14:30 Staffetta mista 2×6+2×7.5

5 dicembre 2018 ore 14:15 20 km Individuale maschile

6 dicembre 2018 ore 14:15 15 km Individuale femminile

7 dicembre 2018 ore 14:15 10 km Sprint maschile

8 dicembre 2018 ore 14:15 7.5 km Sprint femminile

9 dicembre 2018 ore 11:45 12.5 km Pursuit maschile

9 dicembre 2018 ore 14:45 10 km Pursuit femminile

Foto: Romeo Deganello