Basket femminile, 5a giornata Serie A1 2018-2019: Schio-Venezia vale il primato, Napoli ospita Torino

Super sfida nella quinta giornata della Serie A1 di basket femminile. Il Famila Schio attende la Reyer Venezia in un derby veneto che vale il primato in classifica. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno dopo quattro giornate e vogliono proseguire la loro striscia di imbattibilità. Per Schio c’è subito l’occasione per riscattare la brutta sconfitta in Eurolega contro Praga, mentre per Venezia è un test fondamentale per le proprie ambizioni da titolo.

Insieme alle due formazioni venete in vetta alla classifica c’è anche la Dike Basket Napoli, che in queste ore ha problemi soprattutto riguardanti la sua casa. Infatti tra una decina di giorni il Palavesuvio dovrebbe essere considerato inagibile e Napoli si troverebbe dunque senza un proprio palazzetto, con anche la FIP che è intervenuto nella persona del presidente Gianni Petrucci “Si rischia l’irregolarità del campionato”. La sfida di domenica contro Torino potrebbe essere l’ultima al Palavesuvio.

Altra sfida di cartello quella tra la Passalacqua Ragusa e il Gesam Gas&Luce Lucca, due squadre che hanno vissuto un inizio di stagione un po’ altalenante e che hanno bisogno di una vittoria per continuare il loro inseguimento alle prime della classifica. Finora ottimo è stato l’inizio del campionato della Fila San Martino di Lupari, ma sulla squadra veneta può pesare tanto il grave infortunio al ginocchio a Caterina Dotto. San Martino affronterà questa domenica l’Allianz Sesto San Giovanni, reduce dalla prima vittoria in campionato.

Un successo delle lombarde arrivata contro una Empoli ancora ferma a zero punti e che farà visita alla Elcos Broni, in un match nel quale le lombarde vogliono ottenere il loro terzo successo stagionale. Sfida salvezza importante anche tra Vigarano e Battipaglia, dove due punti potrebbero già essere decisivi.

Il programma completo della quarta giornata

Domenica 4 Novembre

ore 18.00 Meccanica Nova Vigarano-Treofan Givova Battipaglia

ore 18.00 Passalacqua Ragusa-Gesam Gas&Luce Lucca

ore 18.00 Elcos Broni-Use Scotti Rosa Empoli

ore 18.00 Dike Basket Napoli-Iren Fixi Torino

ore 18.00 Allianz Sesto San Giovanni-Fila San Martino Di Lupari

ore 19.00 Famila Wuber Schio-Umana Reyer Venezia (diretta Sportitalia)













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo