Apollon-Lazio, Europa League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Conquistata la qualificazione, la Lazio torna in campo nella quinta giornata dell’Europa League 2018/2019 per affrontare quest’oggi l’Apollon, presso lo Stadio Tsirion, casa della formazione in testa alla classifica del campionato cipriota.

La sfida avrà luogo come detto oggi giovedì 29 novembre, alle ore 21, e sarà trasmessa in tv su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra), ma anche in chiaro, gratis, su TV8, canale 8 del digitale terrestre, oltre alla piattaforma streaming Sky Go.

Il programma della partita:

Giovedì 29 novembre

Apollon-Lazio

Ore 21:00

Sky Sport 1, Sky Sport 252

TV8 (in chiaro)

Sky Go (streaming)

Le probabili formazioni:

Lazio (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Caceres; Basta, Murgia, Badelj, Correa, Durmisi; Luis Alberto; Caicedo.

Apollon (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Roberge, Juste, Vasiliou; Kyriakou, Sachetti; Papoulis, Pereyra, Schembri; Maglica.

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci – Shutterstock