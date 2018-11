Andrea Dovizioso, GP Valencia MotoGP 2018: “Gara strana, molto difficile. Ho vinto cercando di spingere senza prendere rischi”

Andrea Dovizioso si è aggiudicato in modo rocambolesco la vittoria del Gran Premio di Valencia 2018, ultima tappa della stagione del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha chiuso nel migliore dei modi l’annata con la quarta vittoria stagionale, ottenuta in condizioni di pista bagnata davanti ad Alex Rins e a Pol Espargarò.

Il Dovi ha dovuto fronteggiare una situazione di gara davvero al limite, con una pioggia costante che ha condizionato fortemente l’andamento della corsa, anche se il Ducatista è sempre rimasto nelle prime posizioni come ha poi analizzato ai microfoni di Sky nel post-gara: “E’ stata un gara strana, molto difficile. Nei primi giri Rins ci ha messo in crisi ma sono stato tranquillo e piano piano l’ho ripreso. Valentino stava arrivando molto forte. Ho cercato di spingere senza prendere rischi, era complicato, quella è stata la chiave. Stare davanti e non sbagliare ha fatto la differenza. Tra gara 1 e 2 abbiamo fatto un piccolo cambiamento, visto che Vale andava molto forte in inserimento. Abbiamo anche cambiato la gomma davanti e ho potuto spingere di più. Noi abbiamo risparmiato un treno di gomme a differenza di Rossi e Rins quando nel warm up abbiamo montato la gomma usata, ed è stata la mossa giusta. La decisione giusta di questa mattina e il cambiamento sono state una grande cosa. Io mi fido del team. Quando conosci bene la moto sai come muoverti, sai cosa modificare.”

Dovizioso ha in seguito analizzato la propria stagione, che ha chiuso in seconda posizione nella classifica generale alle spalle di Marquez: “Come spiegato, è stato un anno strano, con molti alti e bassi. Sui bassi però siamo rimasti forti, per questo sono contento di come sia andata la stagione, anche se non ci siamo giocati il campionato fino alla fine. Se mi avessero detto che avrei vinto a Brno, Misano e Valencia non ci avrei mai creduto. Ci ho pensato anche in pista. Non è una gara vinta di potenza, però siamo stati lì.”













Foto: Valerio Origo