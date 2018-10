Volley, Nations League 2019: svelato il calendario dell’Italia. Tutte le date, le partite e gli avversari degli azzurri

La FIVB ha svelato il calendario della Nations League 2019 di volley maschile, la competizione mondiale itinerante alla sua seconda edizione. Si incomincia nel weekend del 31 maggio – 2 giugno e si concluderà il 28-30 giugno prima della Final Six negli USA dal 10 al 14 luglio. Al torneo sono iscritte 16 Nazionali che si affronteranno tra loro una sola volta per un totale di 15 partite spalmate in 5 weekend di gara, un torneo massacrante immediatamente successivo ai vari campionati per club.

L’Italia incomincerà la propria avventura in Cina contro i padroni di casa, la Germania di Andrea Giani e l’Iran. Il weekend successivo voleremo in Russia per affrontare i Campioni d’Europa, gli USA e il neopromosso Portogallo. Terzo weekend a metà giugno in Bulgaria contro i verdi, il Giappone e l’Australia. Appuntamento casalingo dal 21 al 23 giugno (sede da definire) contro la Serbia, la Polonia Campione del Mondo e l’Argentina. Grande chiusura in Brasile (28-30 giugno) contro i Campioni Olimpici, la Francia e il Canada. Di seguito il calendario completo della Nations League 2019 di volley maschile.

PRIMO WEEKEND: 31 MAGGIO – 2 GIUGNO

Gruppo 1: Cina**, Germania, Iran, Italia

Gruppo 2: Argentina**, Bulgaria, Canada, Portogallo

Gruppo 3: Polonia**, Stati Uniti, Brasile, Australia

Gruppo 4: Serbia**, Francia, Russia, Giappone

SECONDO WEEKEND: 7-9 GIUGNO

Gruppo 5: Cina**, Bulgaria, Polonia, Francia

Gruppo 6: Russia**, Stati Uniti, Italia, Portogallo

Gruppo 7: Giappone**, Argentina, Brasile, Iran

Gruppo 8: Canada**, Germania, Australia, Serbia

TERZO WEEKEND: 14-16 GIUGNO

Gruppo 9: Portogallo**, Brasile, Cina, Serbia

Gruppo 10: Bulgaria**, Giappone, Italia, Australia

Gruppo 11: Iran**, Canada, Polonia, Russia

Gruppo 12: Francia**, Argentina, Stati Uniti, Germania

QUARTO WEEKEND: 21-23 GIUGNO

Gruppo 13: Stati Uniti**, Giappone, Cina, Canada,

Gruppo 14: Italia**, Argentina, Polonia, Serbia

Gruppo 15: Iran**, Portogallo, Francia, Australia

Gruppo 16: Brasile**, Bulgaria, Germania, Russia

QUINTO WEEKEND: 28-30 GIUGNO

Gruppo 17: Australia**, Argentina, Cina, Russia

Gruppo 18: Brasile**, Canada, Francia, Italia

Gruppo 19: Bulgaria**, Stati Uniti, Iran, Serbia

Gruppo 20: Germania**, Giappone, Polonia, Portogallo

**= La Nazione che ospiterà quella Pool.

Foto: FIVB