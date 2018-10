Volley, annuncio a sorpresa: nel 2019 si giocherà la Coppa del Mondo! Calendario intasato, l’Italia ci sarà?

Notizia a sorpresa da parte della Federazione Internazionale di Pallavolo: nel 2019 si disputerà la Coppa del Mondo! La competizione non era originariamente in programma perché si era pensato a un differente percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e dunque la kermesse, in calendario ogni quattro anni dal 1977 proprio per assegnare i pass a cinque cerchi, aveva teoricamente perso il suo senso di esistere. Il Presidente Ary Graça, invece, a margine dei Mondiali femminili che si sono conclusi sabato in Giappone con la vittoria della Serbia sull’Italia, ha comunicato che il prossimo anno si svolgerà regolarmente la Coppa del Mondo anche se non verranno messi in palio dei posti per i Giochi Olimpici.

Il torneo femminile si disputerà dal 14 al 29 settembre mentre la competizione maschile è prevista dal 1° al 15 ottobre. A ospitare l’evento sarà il Giappone come accade da oltre quarant’anni, per l’ennesima volta il Sol Levante si è accaparrato l’ennesimo diritto di organizzare un grande manifestazione internazionale di pallavolo. La partecipazione sarà riservata a 12 Nazionali per sesso ma ancora non sono stati svelati i criteri di ammissione (sarà verosimilmente un ibrido ranking internazionale-rappresentanza continentale), la formula sarà quella del consueto round robin. L’Italia ci sarà?

Si intaseranno ulteriormente i calendari, rinnovando un eterno problema di questo sport che non concede mai un momento di tregua ai giocatori. Basti pensare che gli Europei maschili 2019 si disputeranno dal 12 al 29 settembre, mentre per quelli femminili le date sono ancora da definire (a questo punto si giocherà a ottobre). Decisamente troppo considerando che nell’estate 2019 è schedulata la Nations League e soprattutto saranno in programma i tornei mondiali di qualificazione alle Olimpiadi 2020 (date ancora da definire).













Foto: Pier Colombo