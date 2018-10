Tour de France 2018, rivoluzione alla Grande Boucle: traguardi bonus in salita! Abbuoni sulle montagne per regalare spettacolo

CLICCA QUI PER IL PERCORSO E LE STELLETTE DI DIFFICOLTA’ DEL TOUR DE FRANCE 2019

Il Tour de France 2019 sarà caratterizzato da una piacevole novità che sicuramente contribuirà ad alimentare ulteriormente la corsa a tappe più importante del mondo. Christian Prudhomme ha infatti annunciato che nella prossima edizione della Grande Boucle saranno previsti otto traguardi bonus sempre in cima a una salita dove dunque verranno consegnati degli abbuoni in termini cronometrici. Tra l’altro l’organizzatore ASO ha chiesto alla Federazione Internazionale di Ciclismo di assegnare degli abbuoni più consistenti rispetto ai tradizionali 3-2-1 secondi riservati ai primi tre corridori.

Si tratterebbe di un incentivo importante per tutti i big di classifica che potrebbero dunque essere stimolati ad attaccare in salita per guadagnare tempo prezioso, uno stratagemma che permetterebbe di avere più spettacolo magari anche lontano dal traguardo. Sono già state individuate le salite su cui verranno posti dei traguardi bonus, soltanto prossimamente sapremo quanti secondi verranno assegnati:

TRAGUARDI BONUS TOUR DE FRANCE 2018:

Terza Tappa: Côte de Mutigny

Sesta Tappa: Col des Chevrères

Ottava Tappa: Côte de la Jaillière

Nona Tappa: Côte de Saint-Just

Dodicesima Tappa: Hourquette d’Ancizan

Quindicesima Tappa: Mur de Péguère

Diciottesima Tappa: Col du Galibier

Diciannovesima Tappa: Col de l’Iseran

Foto: LANAPhotography Shutterstock.com