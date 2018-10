Tennistavolo, Qualificazioni Europei a squadre 2019: Norvegia-Italia 0-3. Azzurri alla seconda fase

L’Italia si impone ad Oslo nella prima giornata di ritorno della prima fase di qualificazione agli Europei a squadre di tennistavolo e passa al secondo turno, che metterà in palio gli ultimi dieci posti per la rassegna continentale. La Norvegia cede agli azzurri, in formazione rimaneggiata, per 0-3 e viene eliminata.

Di seguito i risultati delle sfide odierne:

Norvegia-Italia 0-3

Eskil Lindholm-Antonino Amato 2-3 (8-11, 11-6, 17-15, 7-11, 11-13)

Borger Haug-Leonardo Mutti 0-3 (8-11, 14-16, 7-11)

Fredrik Meringdal-Daniele Pinto 0-3 (7-11, 3-11, 14-16)

Di seguito tutti i risultati del raggruppamento e la classifica.

Risultati Girone 2 Gruppo B

27 febbraio Israele-Kosovo 3-0

27 febbraio Italia-Norvegia 3-0

27 marzo Israele-Italia 1-3

27 marzo Kosovo-Norvegia 3-0

22 maggio Norvegia-Israele 1-3

22 maggio Italia-Kosovo 3-0

2 ottobre Kosovo-Israele 0-3

4 ottobre Norvegia-Italia 0-3

20 novembre Italia-Israele

20 novembre Norvegia-Kosovo

4 dicembre Israele-Norvegia

4 dicembre Kosovo-Italia

Classifica

Italia 4 vittorie

Israele 3 vittorie

Kosovo 1 vittoria

Norvegia 0 vittorie













Foto: FITET

roberto.santangelo@oasport.it