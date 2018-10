Tennistavolo, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Matteo Mutti e Jamila Laurenti escono agli ottavi di finale

Forse era tutto scritto nel destino: Matteo Mutti e Jamila Laurenti, che avevano staccato assieme il pass per il torneo di singolare di tennistavolo delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, sono usciti in contemporanea, negli ottavi di finale della rassegna dopo essere stati sfortunati nel sorteggio trovando due tra i più forti avversari del lotto.

Matteo Mutti ha ceduto per 1-4 (9-11, 11-6, 4-11, 9-11, 3-11) al romeno Cristian Pletea, numero 9 del seeding. Dopo aver combattuto nel primo parziale, perso in volata, l’azzurrino ha comandato nel secondo riequilibrando la contesa. Nella terza frazione il romeno è subito scappato via, ma decisivo è stato il quarto parziale, molto combattuto, vinto ancora dal romeno. Sotto 1-3 Mutti si è disunito ed ha ceduto rapidamente nella quinta frazione.

Jamila Laurenti ha perso per 0-4 (1-11, 10-12, 2-11, 7-11) dalla nipponica Miu Hirano, testa di serie numero uno del tabellone. Praticamente assente nella prima frazione, l’azzurrina ha lottato nel secondo parziale, ma ai vantaggi ha ceduto, restando fuori dalla contesa anche nella terza frazione. Sotto 0-3, Laurenti ha provato a reggere il ritmo della nipponica nel quarto parziale, ma nel finale è stata sopraffatta ancora dalla più quotata avversaria.













Foto: FITET

roberto.santangelo@oasport.it