Tennistavolo, Belgium Open 2018: i convocati dell’Italia. Saranno nove gli azzurri a De Haan

Da oggi a sabato 27 si terrà a De Haan, in Belgio, il Belgium Open di tennistavolo. Lo start con le qualificazioni, da giovedì la fase ad eliminazione diretta. Saranno nove gli azzurri in gara, e partiranno tutti dalle qualificazioni in singolare, con la sola Giorgia Piccolin ammessa di diritto al tabellone principale.

Di seguito l’elenco completo degli italiani convocati:

Convocati – Tornei maschili (singolare e doppio)

Antonino Amato (Top Spin Messina)

Leonardo Mutti (Aeronautica Militare)

Marco Rech Daldosso (Aeronautica Militare)

Matteo Mutti (Aon Milano Sport)

Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre)

Daniele Pinto (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre)

Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari)

Tecnico: Antonio Gigliotti

Convocate – Tornei femminili (singolare e doppio)

Chiara Colantoni (Tennistavolo Castel Goffredo)

Giorgia Piccolin (Centro Sportivo Esercito)

Tecnico: Maurizio Gatti













Foto: Thomas Quack / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it