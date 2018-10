Tennis, WTA Finals Singapore 2018: Elina Svitolina elimina Kiki Bertens al termine di una battaglia infinita e va in finale

Una battaglia infinita, terminata dopo due ore e trentotto minuti di gioco, consegna il pass per l’atto conclusivo delle WTA Finals di Singapore all’ucraina Elina Svitolina, che nella prima semifinale sconfigge l’olandese Kiki Bertens con il punteggio di 7-5 6-7 (5) 6-4. Sfiderà domani la vincente del match tra la statunitense Sloane Stephens e la ceca Karolina Pliskova.

Nel primo set break e controbreak tra quarto e quinto game, poi non ci sono altre palle break fino al decimo gioco, quando Bertens va a servire per restare nel set ma si ritrova sotto ai vantaggi. L’olandese recupera e si salva, ma la medesima situazione si ripropone nell’undicesimo gioco, e questa volta l’ucraina ne approfitta portando a casa il parziale per 7-5.

La seconda frazione si apre con l’immediato break di Bertens, che conferma l’allungo vincendo a zero i seguenti tre turni al servizio, per poi salire al set point sul 5-3 40-30 sul servizio dell’ucraina. L’olandese però si lascia sfuggire l’occasione e non concretizza altri tre set point nel decimo game, subendo infine il controbreak. Si va al tie break: Svitolina subito avanti 2-0, reazione Bertens che sale 4-2, ma l’ucraina trova l’aggancio sul 5-5. Sul 6-5 altro set point per l’olandese, che con una risposta vincente rinvia il verdetto riequilibrando il match.

Nella partita decisiva subito break Svitolina, ma l’olandese non demorde e, al termine di un secondo gioco infinito, durato 13 minuti e 22 punti, trova l’1-1. Bertens però non trova continuità e, ai vantaggi del terzo game, cede nuovamente la battuta. Svitolina invece ne approfitta e allunga sul 3-1. Seguono tre giochi dominati dal servizio, con Bertens aggrappata al match e Svitolina che comunque non soffre in battuta. Il decimo gioco è per cuori forti: Svitolina, avanti 5-4, serve per andare in finale, ma Bertens per due volte, non consecutive, ha la palla per andare 5-5 ed allungare la partita, ma il colpo di cosa dell’ucraina è eccezionale e con tre punti consecutivi al primo match point conquista il pass per l’ultimo atto.

WTA Finals – Semifinali

Elina Svitolina (Ucraina) b. Kiki Bertens (Olanda) 7-5 6-7 (5) 6-4













