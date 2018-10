Supersport 300: Ana Carrasco vince il titolo mondiale per un punto ed entra nella storia

Ana Carrasco nella storia. La spagnola, impegnata nel Mondiale Supersport 300, si è aggiudicata il titolo iridato nell’ultimo round di Magny-Cours (Francia), entrando di fatto nella storia per aver primeggiato nel campionato in quanto donna, in sella alla Kawasaki Ninja 400.

Un successo frutto anche del problema tecnico occorso all’olandese Scott Deroue (Kawasaki) che ha permesso all’iberica di trionfare pur arrivando solo 13esima nell’ultimo atto. Un risultato sufficiente per stare davanti al connazionale Mika Pérez in classifica per appena un punto. Un riscontro incredibile, frutto dei successi parziali ottenuti ad Imola (Italia) e a Donington (Gran Bretagna) che le hanno permesso di accumulare punti importanti in chiave iridata.

Nella corsa transalpina la vittoria è andata allo spagnolo Dani Valle, che ha posto il suo primo sigillo nel campionato in sella alla Yamaha, davanti ad un Pérez che aveva fatto ormai la bocca al titolo sulla sua Kawasaki.













