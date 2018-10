Superbike, GP Argentina 2018: programma, orari e tv

Con il titolo iridato già ampiamente assegnato a Jonathan Rea, il Mondiale Superbike 2018 si trasferisce sul tracciato San Juan a Villicum per il Gran Premio di Argentina, penultimo appuntamento del campionato. Dopo la tappa sudamericana, infatti, rimarrà da disputarsi solamente la prova di Losail, per il Gran Premio del Qatar a fine ottobre. La stagione, come detto, non ha più molto da chiedere, con Jonathan Rea che, per la quarta volta consecutiva, ha “cannibalizzato” gli avversari, in un dominio che sembra davvero non avere fine.

Il weekend del GP di Argentina 2018 della Superbike verrà trasmesso in diretta tv sui canali Mediaset (Italia 2) ed Eurosport, inoltre sarà disponibile in streaming sull’app Mediaset e su Eurosport Player.

Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato di tutte le sessioni della 11esima tappa del Mondiale Superbike, che si disputerà a Villicum dal 12 al 14 ottobre.

GRAN PREMIO ARGENTINA SUPERBIKE 2018

Venerdì 12 ottobre

ore 14.45-15.25 Prove libere 1

ore 17.35-18.15 Prove libere 2

ore 21.05-21.45 Prove libere 3

Sabato 13 ottobre

ore 15.45-16.05 Prove libere 4

ore 18.30-18.45 Superpole1

ore 18.55-19.10 Superpole2

ore 21.00 GARA1

Domenica 14 ottobre

ore 16.30-16.45 Warm-up

ore 21.00 GARA2

