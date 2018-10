Sport a scuola, il Governo propone l’insegnante di educazione fisica alle elementari. E l’accordo Coni-Miur…

Un progetto serio e ambizioso per portare lo sport nelle scuole fin da bambini, per far ripartire l’intero movimento italiano. Questa è l’idea del ministro dell’istruzione Marco Bussetti che vuole introdurre l’insegnante di educazione fisica alle elementari.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Governo ha inserito nella nota di aggiornamento del Def (documento di economia e finanza) un significativo pezzo a riguardo: “Infine, saranno intraprese misure per assicurare agli studenti una sana e corretta educazione motoria, prevedendo in particolare l’inserimento fin dalla scuola primaria di laureati in scienze motorie e sportive e la riorganizzazione dell’attività sportiva scolastica”. L’obiettivo è quindi quello di portare il professore di educazione fisica all’interno del collegio docenti, rendendo così la sua materia a pari livello rispetto alle altre.

Questo porterebbe quindi ad ampliare l’accordo Coni-Miur in tutte le classi, con un conseguente aumento dei costi in modo esponenziale. Quest’anno il progetto “Sport di classe” ha infatti già portato dei tutor per l’educazione fisica, ma solo in un numero limitato di scuole. L’attuale costo di 10 milioni sostenuto dal Coni, secondo le prime stime, dovrebbe essere moltiplicato addirittura per sette volte per raggiungere la copertura completa. Per questo motivo il ministro Bussetti non ha preso impegni temporali, assicurando però il massimo sforzo del Governo per cercare di portare a compimento questo progetto.













