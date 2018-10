Speed skating, Andrea Giovannini: “Le Olimpiadi mi hanno temprato, ora devo dimostrare quanto valgo”

ESCLUSIVA OA SPORT – Andrea Giovannini, uno degli esponenti italiani migliori dello speed skating, è pronto per rimettersi in marcia e dimostrare il suo valore nei prossimi eventi riguardanti le gare sull’anello di ghiaccio. Ad Inzell (Germania) la Nazionale italiana guidata da Maurizio Marchetto sta definendo la preparazione per l’esordio in Coppa del Mondo ad Obihiro (Giappone). Il 25enne di Baselga di Pinè, reduce da una stagione tra alti e bassi in cui soprattutto l’appuntamento a Cinque Cerchi a PyeongChang non ha riservato grandi soddisfazioni, ha tanta voglia di tornare a gareggiare per proiettarsi ad un nuovo quadriennio in cui concretizzare maggiormente le proprie potenzialità. Impressioni e sensazioni che Giovannini ha espresso in un’intervista in esclusiva per OA Sport.

Andrea, come procede la preparazione in Germania e quali sono i programmi per questa nuova stagione che sta per cominciare?

“Gli allenamenti sono molto duri ma le impressioni sono positive. Ci stiamo preparando al meglio per l’inizio della Coppa del Mondo e io ho tanta voglia di competere. Le Olimpiadi Invernali non mi hanno dato quei riscontri che mi sarei aspettato e quindi le motivazioni sono molto alte per far vedere a tutti quanto valgo“.

Parlando proprio dai Giochi, che cosa ti hanno insegnato e che cosa ti ha lasciato quell’esperienza, pur negativa?

“Di sicuro è stato un evento che mi ha fatto crescere e comprendere tante cose soprattutto dal punto di vista psicologico. Quando gareggi in un contesto come quello, è completamente diverso da ciò che si è fatto precedentemente. Io non ero al top della mia condizione e non sono riuscito ad esprimermi come avrei voluto. Lo spirito di rivalsa c’è e voglio tramutare le delusioni a Cinque Cerchi in gioie per il futuro“.

Ti rivedremo sempre sui 5000 metri e nella mass start nelle gare individuali?

“Si non ci sono cambiamenti rispetto al passato e di sicuro la concorrenza non manca. Io però voglio essere lì a giocarmi le mie carte fino in fondo“.

E nel team pursuit come vi organizzerete vista l’assenza di Nicola Tumulero, fuori per infortunio, tassello fondamentale del terzetto?

“Nelle prime due tappe Nicola non ci sarà e quindi certi del posto saremo io e Michele Malfatti. Per l’ultimo posto saranno in lizza Francesco Betti, Alessio Trentini e Daniel Niero. Stiamo facendo delle prove in questi giorni ma comunque ci teniamo a fare bene perché anche in questa specialità ci sentiamo forti e capaci di affrontare chiunque“.

Dunque, Andrea Giovannini che obiettivi si pone?

“Tirar fuori il 100% ed essere con costanza nei primi 10 nelle mie specialità, aspirando però a posizioni migliori e continuando a lavorare“.













