Sci di fondo: Sergey Ustiugov cade sugli skiroll in allenamento. Il russo trasportato in ospedale per accertamenti

Sergey Ustiugov ha fatto una brutta caduta ieri pomeriggio mentre si allenava sugli skiroll in Val Senales. Il 26enne russo, come riportato da Fondo Italia, è stato trasportato stamane in ospedale per svolgere degli accertamenti, da cui si capirà l’entità dei problemi accusati a mano e caviglia sinistre.

Un episodio che arriva nel momento clou della preparazione, visto che tra un mese esatto ci sarà l’esordio in Coppa del Mondo a Ruka. Un infortunio serio rischierebbe quindi di compromettere la prima parte di stagione di Ustiugov, che punta al riscatto dopo un’annata sotto le aspettative.













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Foto: Valerio Origo