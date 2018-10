Sci alpino, Gigante maschile Soelden 2018: le dichiarazioni degli azzurri alla vigilia. Riccardo Tonetti: “La stagione della verità”

Domani si aprirà al maschile la stagione della Coppa del Mondo di sci alpino, con il gigante di Soelden (Austria). Sulla Rettenbach saranno otto gli azzurri che proveranno ad essere protagonisti e magari replicare l’impresa odierna di Federica Brignone, salendo sul podio. Andiamo quindi a scoprire le sensazioni alla vigilia dei nostri portacolori.

La punta dell’Italia sarà Luca De Aliprandini, che alle Olimpiadi ha dimostrato di poter competere con i migliori, ma con la delusione per la caduta nella seconda manche. Queste le sue parole alla FISI: “Ogni tanto penso ancora alla gara olimpica, però devo trasformare quella delusione in carica positiva. Il livello è alto, non si può sbagliare e vediamo cosa verrà fuori”.

Non sarà invece al 100% Manfred Moelgg, che è reduce da un infortunio nel corso della preparazione: “Mi fa un po’ strano non cominciare la stagione con mia sorella Manu, ma lei mi è sempre vicina e mi dà consigli importanti. Purtroppo mi sono fatto male all’adduttore nel penultimo giorno di allenamento a Ushuaia e una volta tornato in Europa ho avuto una ricaduta, per cui mi manca qualche giorno di allenamento, ma sto recuperando e punto a fare un buon piazzamento”.

Una gara importante poi per Riccardo Tonetti, che in questa stagione dovrà dimostrare definitivamente il suo potenziale: “Siamo un po’ alla stagione della verità. Quest’estate nella squadra sono cambiate tante cose, si respira un bel clima, però ciò che conta è il responso sul campo. La recente paternità mi ha dato ulteriore carica”.

Infine tenterà di ritrovare buone sensazioni Roberto Nani, su una pista adatta alle sue caratteristiche: “Sölden è una pista che mi piace, qui sfiorai il podio qualche anno fa e poi non sono più riuscito a ripetermi, credo di essere sulla strada del recupero e cerco conferme”.













