Sci alpino, Gigante maschile Soelden 2018: data, programma, orari e tv

Finalmente si parte! L’attesa è finita e torna la Coppa del Mondo di sci alpino. Si incomincia, come sempre, con la tappa austriaca di Soelden per il consueto slalom gigante di inizio anno. Sul ghiacciaio del Rettenbach scatta la caccia a Marcel Hirscher, grande dominatore della specialità, e non solo, degli ultimi anni. Il vincitore delle ultime sette edizioni della Coppa del Mondo proverà a partire subito con il piede giusto, mentre gli avversari cercheranno di incrinare, almeno in parte, il suo dominio. Sarà grande spettacolo a Soelden con le due manche previste agli orari canonici, ovvero le ore 10.00 per la prima, mentre alle 13.00 scatterà la seconda.

Lo slalom gigante maschile di Soelden sarà trasmesso in tv da Eurosport e RaiSport che garantiranno le dirette dell’evento. OASport, come ogni altra tappa della Coppa del Mondo, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del primo appuntamento stagionale sulla neve austriaca, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo sul ghiacciaio del Rettenbach.

PROGRAMMA FINE SETTIMANA SOELDEN 2018

Domenica 28 ottobre

ore 10.00 Slalom gigante maschile – prima manche

ore 13.00 Slalom gigante femminile – seconda manche

Foto: sci alpino-marcel hirscher-olimpiadi-fisi pentaphoto