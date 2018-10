Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: si terrà in Alta Badia il 18 dicembre il gigante maschile cancellato oggi a Soelden

L’ufficialità arriverà soltanto domani, ma l’ANSA anticipa i tempi e dà per certi data e luogo del recupero dello slalom gigante maschile cancellato stamane in quel di Soelden a causa del maltempo. La gara austriaca sarà disputata con tutta probabilità in Italia già nel mese di dicembre.

Le indiscrezioni danno per certa infatti la disputa della gara in Alta Badia, sulla Gran Risa, martedì 18 dicembre. La motivazione principale sta nel calendario delle competizioni del circuito maggiore in Italia: sulla stessa pista nei due giorni precedenti alla data individuata si terranno prima un gigante e poi un parallelo.

Inoltre la Coppa del Mondo si fermerà in Italia anche nel fine settimana seguente, dato che sabato 22 dicembre è in programma lo spettacolare slalom speciale in notturna a Madonna di Campiglio. Domani ci sarà la decisione ufficiale, ma la gara non disputata in Austria oggi verrà recuperata in Italia tra poco più di un mese e mezzo.













Foto: stefan holm shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it