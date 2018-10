Rugby, Test Match novembre 2018: i 32 convocati della Nuova Zelanda. Ultimo incontro del tour contro l’Italia a Roma

Il CT della Nuova Zelanda di rugby, Steve Hansen, ha diramato l’elenco dei 32 convocati per i Test Match della finestra autunnale. Gli All Blacks, dopo aver testato i campi da gioco del Giappone, in vista dei Mondiali del 2019, contro l’Australia e proprio contro la selezione nipponica, si sposteranno in Europa per affrontare a domicilio Inghilterra, Irlanda ed Italia (il 24 novembre a Roma).

Di seguito l’elenco dei match degli All Blacks:

27 ottobre contro l’Australia (in Giappone)

3 novembre contro il Giappone (a Tokyo)

10 novembre contro l’Inghilterra (a Twickenham)

17 novembre contro l’Irlanda (a Dublino)

24 novembre contro l’Italia (a Roma)

Di seguito l’elenco dei convocati:

Tallonatori

Dane Coles

Nathan Harris

Codie Taylor

Piloni

Owen Franks

Nepo Laulala

Joe Moody

Karl Tu’inukuafe

Ofa Tuungafasi

Seconde linee

Scott Barrett

Brodie Retallick

Patrick Tuipulotu

Samuel Whitelock

Terze Linee

Vaea Fifita

Dalton Papalii

Kieran Read (Capitano)

Ardie Savea

Liam Squire

Matt Todd

Mediani di mischia

TJ Perenara

Aaron Smith

Te Toiroa Tahuriorangi

Mediani di apertura

Beauden Barrett

Damian McKenzie

Richie Mo’unga

Centri/Ali/Estremi

Ryan Crotty

Jack Goodhue

Anton Lienert-Brown

Sonny Bill Williams

Jordie Barrett

Rieko Ioane

Waisake Naholo

Ben Smith













Foto: shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it