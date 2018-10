Rugby: Sami Panico arrestato per possesso di droga nella propria villa

Una brutta storia. Sami Panico, giocatore di rugby laziale, è stato arrestato ieri mattina dai Carabinieri di Torvaianica (Roma) per la detenzione di sostanze stupefacenti, come si legge sulla Gazzetta dello Sport odierna, “ai fini di spaccio“. Nella villa in cui vive l’atleta infatti sono stati rinvenuti due chili di droga, tra hashish e marijuana. Per questo Panico si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

Una carriera molto complicata quello del rugbista nato ad Albano Laziale. L’anno scorso sembrava lanciato verso una carriera di grande livello viste le 10 presenze nella Nazionale maggiore e l’arrivo in un club importante come le “Zebre” di Parma, compagine militante nella lega internazionale del Pro 14. Tra le fila della squadra emiliana, però, prima un pugno nel corso della preparazione estiva e poi la definitiva esclusione per motivi disciplinari lo avevano allontanato dal contesto agonistico. Di sicuro, quest’ultimo episodio mette a forte repentaglio la sua attività agonistica.













Credits: Fir (scopo editoriale)