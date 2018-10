Rugby femminile, Serie A 2018-2019: domenica scatta il campionato. In 19 alla ricerca dello scudetto

Una poltrona per 19 contendenti: parte domenica 7 ottobre la Serie A 2018-2019 di rugby femminile. Confermato il format della scorsa stagione, ma la rinuncia de Le Sirene del Golfo ha fatto sì che il Girone 2, quello Centro-Sud fosse da 9 e non da 10 squadre, come quello Nord. Dunque ogni squadra del raggruppamento osserverà un turno di riposo.

Si riparte con il Colorno campione in carica, al primo tricolore lo scorso anno, e con Valsugana e Villorba quali principali contendenti al titolo in questa stagione. Sicuramente marcata la differenza con il Girone 2 e, nonostante la formula del campionato non sia variata, è tra le squadre del Nord Italia che si nasconde la nuova formazione campione.

Occhio alle penalizzazioni: nel Girone 1 partono da -4 CUS Pavia e Riviera del Brenta, mentre nel Girone 2 eguale handicap tocca a CUS Pisa, Donne Etrusche e Bologna. Le prime classificate al termine delle 18 giornate di regular season accederanno direttamente alle semifinali, seconde e terze al barrage. La finale scudetto è prevista il 2 giugno.

Di seguito la composizione dei due gironi:

Girone 1: Rugby Colorno, CUS Milano, Benetton Treviso, Rugby Riviera 1975, CUS Torino, Iniziative Rugby Villorba, Rugby Monza 1949, Valsugana Rugby Padova, Verona Rugby, CUS Pavia.

Girone 2: Donne Etrusche Rugby, CUS Pisa, Rugby Belve Neroverdi, Unione Rugby Capitolina, I Puma Bisenzio Rugby, Rugby Bologna 1928, Amatori Rugby Torre del Greco, CUS Ferrara, Montevirginio Rugby.













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it