Rugby, Coppa Italia 2018-2019: vincono Valsugana e I Medicei, pari tra San Donà e Verona

In attesa del posticipo di domani tra Valorugby Emilia e Viadana, oggi si sono disputate tre gare valide per la Coppa Italia di rugby: nel Girone 1 ancora protagoniste le squadre neopromosse nel Top12: il Valsugana vince a Mogliano per 12-21, mentre il Verona pareggia in casa del San Donà per 17-17, mentre nel Girone 2 vittoria interna de I Medidei per 38-7 sulla Lazio.

Di seguito risultati e classifica dopo la seconda giornata:

Girone 1

Risultati

San Donà-Verona 17-17

Mogliano-Valsugana 12-21

Classifica

Valsugana 9

Verona 7

San Donà 2

Mogliano 0

Girone 2

Risultati

I Medicei-Lazio 38-7

Valorugby Emilia-Viadana domani ore 16.00

Classifica

I Medicei 6

Viadana* 4

Valorugby Emilia* 4

Lazio 1

* = una partita in meno













Foto: Ettore Griffoni

