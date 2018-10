Rugby, Coppa Italia 2018-2019: il posticipo della seconda giornata premia il Valorugby Emilia. Lazio battuta 19-7

Va al Valorugby Emilia il posticipo della Coppa Italia di rugby: superato per 19-7 il Viadana. Nel primo tempo gli ospiti chiudono in vantaggio per 3-7 grazie alla meta di Ribaldi trasformata da Di Marco dopo la punizione di Gennari. Nella ripresa però tre piazzati di Gennari e la meta di Dell’Acqua trasformata ancora da Gennari fissano lo score sul 19-7 finale.

Di seguito risultati e classifica dopo la seconda giornata:

Girone 1

Risultati

San Donà-Verona 17-17 (ieri)

Mogliano-Valsugana 12-21 (ieri)

Classifica

Valsugana 9

Verona 7

San Donà 2

Mogliano 0

Girone 2

Risultati

I Medicei-Lazio 38-7 (ieri)

Valorugby Emilia-Viadana 19-7

Classifica

Valorugby Emilia 8

I Medicei 6

Viadana 4

Lazio 1

* = una partita in meno













Foto: Ettore Griffoni

