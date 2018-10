Rugby, Continental Shield 2018-2019: vittorie per Petrarca e Calvisano

Tre compagini italiane impegnate nel Continental Shield 2018-2019 di rugby: anche uno scontro diretto tra le azzurre nella giornata odierna. Andiamo a riepilogare i risultati e le classifiche aggiornate.

Nella Pool B può esultare il Petrarca Padova: vittoria per 31-12 allo Stade Nelson Mandela di Bruxelles sui Barbarians belgi per i campioni d’Italia. Arriva anche il bonus offensivo per rafforzare la vetta nel girone.

Derby tra Calvisano e Fiamme Oro al San Michele: secondo successo di fila per la franchigia italiana che si impone per 35-20.

Classifiche

Pool A: Calvisano 9, Fiamme Oro 0, Lokomotiv Tbilisi 0

Pool B: Petrarca 8, Rovigo 2, Barbarians 0













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Ettore Griffoni