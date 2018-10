Rugby, Continental Shield 2018-2019: subito derby Rovigo-Padova, Calvisano in Georgia

Comincia la stagione europea del rugby: domani via alla Champions Cup, alla Challenge Cup ed alla Continental Shield. Nella prima non ci saranno italiane, nella seconda sono presenti Benetton e Zebre, nella terza quattro squadre del Top12 (le semifinaliste dell’ultimo campionato di Eccellenza).

Nella Pool A della Continental Shield trasferta in Georgia per il Calvisano, impegnato sul campo del Locomotive Tbilisi: fischio d’inizio alle ore 13.00 italiane. Per i vicecampioni d’Italia sarà necessario partire col piede giusto, per ipotecare sin da subito il passaggio ai playoff. In questo turno riposano le Fiamme Oro.

Nella Pool B invece sarà subito derby italiano tra Rovigo e Padova: trasferta dunque per gli scudettati, che non hanno nascosto l’ambizione di salire in Challenge Cup il prossimo anno. A riposare in questo raggruppamento sarà l’unica formazione straniera, quella dei Belgium Barbarians.

Su sei partecipanti, ben quattro sono italiane: sarà molto importante riuscire a portare in Europa nel prossimo anno una terza formazione, oltre a Benetton e Zebre, per permettere anche alle società del Top 12 di fare quel salto di qualità necessario per avvicinarsi agli altri campionati d’Europa.













Foto: Ettore Griffoni Live Photo Sport

roberto.santangelo@oasport.it