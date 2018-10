Ranking FIFA, l’Italia crolla in 21^ posizione: il Perù ci sorpassa! Scivolone degli azzurri, Belgio solo al comando

Nuovo crollo dell’Italia nel ranking FIFA appena aggiornato dopo le partite infrasettimanali. La nostra Nazionale ha perso una posizione ed è scivolata in 21esima piazza, scavalcata dal Perù che ha sconfitto il Cile per 3-0 in amichevole mentre gli azzurri hanno pareggiato contro l’Ucraina per 1-1. Siamo fuori dalla top 20, un risultato davvero pessimo per il nostro movimento che fatica a riprendersi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 e che ora rischia la retrocessione nella Serie B della Nations League. Il Belgio occupa la prima posizione grazie al successo sulla Svizzera in Nations League (2-1) grazie al quale ha staccato la Francia con cui condivideva il primato (i transalpini non sono andati oltre il 2-2 con l’Islanda). Di seguito il ranking FIFA aggiornato al 13 ottobre:

RANKING FIFA (13 OTTOBRE):

01 Belgio 1.738,60 = (1.729,25)

02 Francia 1.726,75 = (1.729,12)

03 Brasile 1.670,46 = (1.662,68)

04 Croazia 1.633,71 = (1.634,03)

05 Uruguay 1.624,39 = (1.631,55)

06 Portogallo 1.614,69 +1 (1.606,20)

07 Inghilterra 1.611,90 -1 (1.611,58)

08 Spagna 1.603,15 +1 (1.597,56)

09 Svizzera 1.588,30 -1 (1.597,65)

10 Argentina 1.582,33 +1 (1.574,71)

11 Danimarca 1.581,14 -1 (1.581,14)

12 Colombia 1.572,32 +2 (1.566,78)

13 Germania 1.567,70 = (1.567,70)

14 Cile 1.563,01 -2 (1.568,42)

15 Mexico 1.555,98 +1 (1.550,12)

16 Svezia 1.548,5 -1 (1.550,31)

17 Paesi Bassi 1.539,89 = (1.539,89)

18 Perù 1.530,53 +3 (1.525,12)

19 Galles 1.530,11 = (1.535,70)

20 Polonia 1.528,55 -2 (1.537,04)

21 ITALIA 1.525,18 -1 (1.525,59)

22 Austria 1.507,04 +2 (1.499,36)

23 USA 1.504,66 -1 (1.510,20)

24 Tunisia 1.502,82 -1 (1.502,82)

25 Romania 1.500,86 +2 (1.488,82)

26 Senegal 1.491,62 -1 (1.491,62)

27 Slovacchia 1.491,25 -1 (1.491,25)

28 Ucraina 1.483,22 +1 (1.482,81)

29 Irlanda Nord 1.479,14 -1 (1.486,82)

30 Irlanda 1.477,82 = (1.477,82)













Foto: photoplanet.am – Shutterstock.com