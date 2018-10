Pattinaggio artistico, Skate Canada 2018: che sorpresa nello short maschile! Keegan Messing in prima posizione, Shoma Uno al secondo posto

Si è concluso con un esito sorprendente il bellissimo short program della categoria individuale maschile di Skate Canada 2018, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Place Ball di Laval, Quèbec.

Il pattinatore padrone di casa Keegan Messing si è infatti portato saldamente al comando della classifica pattinando un programma stellare sulle note di “You’ve Got A Friend In Me” nella versione di Bublè. L’atleta allenato da Ralph Burghardt ha cominciato la sua performance realizzando la buona combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop (valutata con un grado di esecuzione dal +2 al +4), atterrando successivamente un meraviglioso triplo axel e un triplo flip come elemento singolo.

Con un notevole riscontro sulle componenti del programma, l’atleta canadese ha conquistato la prima piazza ottenendo il punteggio di 95.05, suddiviso in 52.81 (tecnichal element) e 42.24 (components), distanziando di ben sette lunghezze Shoma Uno, autore di un programma caratterizzato dalla buona esecuzione del quadruplo flip ma viziato da un arrivo non tenuto nel triplo toeloop in combinazione con il quadruplo toeloop e da una bruttissima caduta sul triplo axel. Il Vice Campione Olimpico, con le migliori componenti del programma del lotto, ha ottenuto una valutazione di 88.87 (46.63, 43.24) precedendo di appena un centesimo il coreano Junhwan Cha, autore di un’ottima performance sotto il profilo tecnico con cui, grazie al quadruplo salchow, la combinazione triplo lutz/triplo rittberger e i triplo axel, ha guadagnato 88.66 (50.43, 38.43). Al quarto posto, praticamente attaccato al podio, si è piazzato con 88.06 (49.09, 38.97) il russo Alexander Samarin, artefice di una prova viziata esclusivamente da un arrivo impreciso sul quadrplo lutz.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

Foto: Valerio Origo