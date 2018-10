Pallanuoto femminile, Serie A1 2018-2019: le rose delle 10 squadre partecipanti e le nazionalità delle giocatrici

Sabato prossimo inizia la Serie A1 di pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale.

Di seguito le rose delle 10 squadre partecipanti:

PADOVA

Arriva Chiara Ranalli da Milano, ma soprattutto ecco la statunitense Grab da Los Angekes e l’australiana Armit: questi gli innesti delle patavine, che confermano una rosa a vocazione italiana.

CATANIA

Le principali pretendenti al trono, con una Giulia Gorlero in più in porta: le siciliane proveranno a conquistare lo scudetto sfuggito ai rigori lo scorso anno.

RAPALLO

Le liguri stanno studiando per avvicinare il duo di testa, e l’innesto dal Messina di Agnese D’Amico è la cartina di tornasole di questo progetto.

BOGLIASCO

La neozelandese Dance è l’acquisto principale, giunto dalle iberiche del Matarò. Per il resto formazione interamente italiana per centrare ancora una volta l’accesso alla Final Six.

ROMA

Come Rapallo studia per diventare grande: il colpo di mercato è delle capitoline, che hanno convinto la brasiliana naturalizzata italiana Izabella Chiappini a sposare il loro progetto per ripartire dopo una stagione travagliata.

MILANO

Non ha impressionato nella prima uscita in Coppa Italia, ma in campionato la musica potrebbe cambiare: candidata all’ingresso nella Final Six, questa formazione potrebbe anche stupire.

TORRE DEL GRIFO

Da quel che si è visto in Coppa Italia, c’è davvero tanto da lavorare per provare a salvare la categoria, e l’impresa non sarà affatto facile, anche perché il tempo stringe.

FLORENTIA

Confermato il blocco della scorsa stagione, con Aleksandra Cotti a guidare le toscane alla salvezza. Mandelli e Giachi, entrambe dalla Roma, i principali innesti.

VERONA

Anche le scaligere hanno dimostrato in Coppa Italia grosse difficoltà nell’impatto con le formazioni del massimo campionato italiano. Sarà una stagione molto difficile, sicuramente la salvezza non verrà raggiunta facilmente.

F&D H2O

In Coppa un po’ meglio di Verona e Torre del Grifo, ma la terza delle matricole ha una rosa totalmente italiana, eccezion fatta per la russa Pustynnikova. La società di base a Velletri potrebbe anche essere la rivelazione stagionale e centrare così la salvezza diretta.

Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it