Pallamano, Serie A femminile: Brixen nuova capolista, Oderzo ko 27-23

La Serie A di pallamano femminile ha una nuova capolista, che corrisponde al Brixen Südtirol, che sconfigge 27-23 la Mechanic System Oderzo, grazie alle 18 reti del tandem Giada Babbo–Sandra Federspieler (9 a testa). Per un Bressanone che vola c’è però una Jomi Salerno che non molla la presa, e resta a -2 dalle altoatesine, sconfiggendo con un netto 42-23 il Leno in trasferta.

Nuovo ko per il Cassano Magnago, che perde il secondo derby stagionale, a discapito della Leonessa Brescia, che passa al Pala Tacca 24-21, mentre la Venplast Dossobuono passa a Casalgrande 30-22. Chiude il quadro il 26-20 della Suncini Ariosto Ferrara in casa del Flavioni.

I risultati di giornata:

ORARIO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT h 15.30 Leno – Jomi Salerno 23-42 Download PDF h 16.30 Flavioni – Suncini Ariosto Ferrara 20-26 Download PDF h 18.30 Casalgrande Padana – Venplast Dossobuono 22-30 Download PDF h 19.00 Brixen Südtirol – Mechanic System Oderzo 27-23 Download PDF h 20.30 Cassano Magnago – Leonessa Brescia 21-24 Download PDF

La classifica aggiornata:

Brixen Sudtirol 11 pti, Mechanic System Oderzo 10, Jomi Salerno 9*, Leonessa Brescia 7, Suncini Agribiochimica Ariosto Ferrara 7, Venplast Dossobuono 6, Cassano Magnago 4, Casalgrande Padana 2*, Leno 2, Flavioni 0

*una partita in meno

Foto: FIGH