Olimpiadi Invernali 2026: le quattro candidate e le avversarie di Milano-Cortina. Le favorite e la data di assegnazione dei Giochi

Milano-Cortina, questa è la candidatura che il Coni ha ufficialmente presentato al Cio per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026. L’Italia si fa avanti con questo binomio, pronta a sfidare Stoccolma, Calgary ed Erzurum nella corsa verso la possibilità di ospitare la rassegna a cinque cerchi. A meno di un anno dal momento della scelta ufficiale, la cordata che unisce il capoluogo lombardo alla Perla delle Dolomiti nutre serie ambizioni di successo, l’uscita di Torino non sembra avere diminuito le nostre possibilità e un ritorno dei Giochi nel Bel Paese a venti anni di distanza dall’esperienza piemontese non sembra assolutamente impossibile. L’importante è che le Regioni Lombardia e Veneto forniscano le garanzie economiche necessarie visto che il Governo centrale si è chiamato fuori.

Le quattro candidature riceveranno il via libera martedì prossimo per proseguire le proprie attività ma non va dimenticato che Calgary dipende da un referendum cittadino previsto per il 13 novembre e che in Svezia al momento non c’è un governo (e il rischio di tornare alle elezioni è molto concreto). Le chance di Milano-Cortina sono dunque molto elevate ma bisogna continuare a lavorare insieme e soprattutto assicurarsi le necessarie coperture, oggi i sindaci delle due città e i governatori delle due Regioni coinvolte si riuniranno a Venezia per discutere sul da farsi.

QUALI SONO LE CANDIDATE PER OSPITARE LE OLIMPIADI 2026? LE AVVERSARIE DELL’ITALIA

Sono rimaste in corsa quattro candidature per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026 viste le defezioni in corsa di Sion (Svizzera, referendum negativo), Graz (Austria, mancato supporto degli enti locali) e Sapporo (Giappone, ritiro per concentrarsi su altre candidature).

Le avversarie di Milano-Cortina sono: la quotata Stoccolma (Svezia), Calgary (Canada, ma è difficile vedere i Giochi fuori dall’Europa per tre edizioni consecutive) e la poco plausibile Erzurum (Turchia).

TUTTE LE DATE: QUANDO VERRANNO ASSEGNATE LE OLIMPIADI INVERNALI 2026?

Oggi l’esecutivo del CIO dovrà discutere delle quattro candidature e verrà formulata una proposta all’assemblea generale che si radunerà martedì 9 ottobre ma, salvo episodi clamorosi, nessuna delle quattro candidature verrà esclusa.

Il prossimo 11 gennaio ogni candidatura dovrà presentare le garanzie economiche richieste e in questo caso qualcuno potrebbe saltare.

Il prossimo 10 settembre, durante la sessione del CIO in programma a Milano, verrà ufficialmente annunciata la città che ospiterà le Olimpiadi Invernali 2026. Se dovessero rimanere in corsa solo due candidature allora si potrebbe optare per una doppia assegnazione 2026-2030 come già successo con Parisi e Los Angeles per le edizioni estive del 2022 e 2026.













Foto: Pier Colombo