Nuoto salvamento. Europe Cup e German Cup: azzurri verso i Mondiali di Adelaide

E’ una stagione atipica quella 2018-2019 appena iniziata, perchè i Mondiali di salvamento si svolgeranno nella data che va dal 20 al 25 novembre ad Adelaide, quindi le competizioni estive e autunnali hanno rappresentato per le varie nazionali delle gare di avvicinamento fondamentali per questa manifestazione.

Questa estate come abbiamo già detto si è svolta la Europe Cup, di cui avevamo parlato per quanto riguarda le tappe olandese e spagnola. Nella tappa italiana, coincidente con i campionati italiani open di categoria di Roma, non si è assistito a grandi scossoni. Vincitori sono stati quasi tutti azzurri convocati per la kermesse iridata.

Pochi gli stranieri presenti, tra i quali spicca la ex primatista mondiale di superlifesaver e di pinne Magali Rousseau, vincitrice proprio della gara di superlifesaver. In campo femminile le altre gare sono state appannaggio della azzurra Federica Volpini (manichino con pinne e manichino pinne e torpedo di cui è primatista nazionale), Cristina Leanza (trasporto manichino e percorso misto) e la primatista europea Silvia Meschiari per il nuoto con ostacoli. Tutti azzurri i successi maschili, con Gilardi vincente nelle sue specialità in cui è primatista europeo (ostacoli) e mondiale (superlifesaver). Il primatista mondiale Piroddi domina le pinne, mentre Andrea Musso, a sua volta detentore del record mondiale di torpedo, ha vinto la sua gara preferita. Gli altri successi sono andati a Ippolito (percorso misto) e Marco Ferro nel trasporto.

A parte le ultime due specialità, quindi, vincitori tutti atleti già sicuri della maglia azzurra. Ultimo appuntamento internazionale prima della kermesse iridata è stata la German Cup del 22 e 23 settembre.

Qui presenti molte nazionali, quella australiana su tutte, ma anche Italia, Germania, Belgio e Francia, le nazioni europee più forti, più altre individualità di varie nazioni. Di sicuro il livello cronometrico qui è stato molto più elevato, segno che la tensione per la gara più importante dell’anno si fa sentire.

Quattro record europei e un record del mondo hanno nobilitato quella che da sempre è il meeting internazionale più importante per il mondo del salvamento. L’inglese Zara Williams è stata la protagonista indiscussa della sezione femminile. Nel primo giorno vince il misto dove stabilisce il record europeo in 1’10”12. Il secondo giorno doppio primato: prima in batteria scende a 33”53 poi in finale migliora portando a 33”30 il record continentale del trasporto manichino. Zara è una delle favorite del mondiale, e di sicuro la condizione è in crescendo.

Altro primato europeo è quello stabilito in batteria da Danny Wieck: il tedesco porta il suo record a 59”06 a pochi decimi dal mondiale.Infine sorprende il tedesco Malkowsky che il primo giorno sfiora l’impresa con la vittoria nel torpedo mentre il secondo centra l’obiettivo e va al primato mondiale delle pinne, sfilandolo al nostro Piroddi: 44”21 il tempo stabilito, sette decimi meno del precedente.

Tre i successi per gli azzurri: nel torpedo è sempre Federica Volpini a vincere, mentre nel torpedo maschile si impone il primatista mondiale Musso e nel misto Francesco Ippolito, quest’anno tornato in grande spolvero dopo un anno di appannamento. L’Australia c’è: due successi con Prue Davies, a pinne e nel superlifesaver.

Ai Mondiali sono state selezionate anche due azzurrine: la romana Lucrezia Fabretti e la piemontese Francesca Pasquino. Le due azzurre sono state protagoniste agli ultimi europei Juniores, dove l’Italia ha conquistato quindici successi e il titolo di campione europea in piscina. In particolare Lucrezia Fabretti ha stabilito nella gara del manichino con pinne il nuovo record mondiale assoluto in batteria in 50”78 vincendo poi la finale. Per lei sette ori, due individuali e cinque staffette con un bronzo anche nella gara in mare del nuoto nel frangente. Francesca ha conquistato in totale otto medaglie, di cui cinque d’oro con un bronzo storico in mare nella gara dell’Ironwoman. Ora saranno loro, insieme ai dodici azzurri Senior selezionati a maggio agli Assoluti di Riccione, a difendere i colori azzurri.

Mauro Romanenghi













Foto DLRG Facebook