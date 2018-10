Nuoto, Federica Pellegrini: “Pronta per la quinta Olimpiade. Il record preferito? Quello sui 200. Pechino il top della carriera”

Federica Pellegrini ha affrontato una stagione spensierata, impegnandosi nella velocità dopo aver a sorpresa conquistato il titolo iridato sui 200 metri stile libero. La Campionessa del Mondo sta già guardando alle Olimpiadi di Tokyo 2020 anche se al momento non sappiamo su quale distanza gareggerà e oggi si è presentata al Festival dello Sport a Trento dove era una delle ospiti più importante della giornata conclusiva. La Divina ha parlato del suo passato e del suo futuro accolta da una calorosa cornice di pubblico che ha sostenuto una delle più grandi sportive italiane dell’era contemporanea.

La nuotatrice di Spinea, che questa estate ha festeggiato anche i 30 anni, ha fatto un po’ il punto della situazione rilasciando alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Il mio record preferito? Beh quello che resiste ancora, quello dei 200 metri stile libero in vasca lunga, è assolutamente quello a cui sono più affezionata“.

La 30enne torna anche sulle Olimpiadi di Pechino dove conquistò la medaglia d’oro: “Pechino è stata la vittoria della prima gara importante, a un’Olimpiade. Prima avevo sbagliato un po’ di gare, poi ci sono riuscita con il record del mondo. Me lo ricordo come il momento più alto della carriera insieme ai Mondiali 2009 in casa. Come se avessi gareggiato ieri, le sensazioni sono sempre quelle“.

E quale sarà il futuro di Federica Pellegrini?: “Quest’anno ci sono i Mondiali in Corea e l’anno prossimo la mia ultima Olimpiade, la quinta. Sarà una preparazione molto tosta in questi due anni e poi valuteremo con il mio allenatore Matteo Giunta su cosa fare“.













Foto: ANDREA DELBO Shutterstock.com