NBA 2019, i risultati della notte: Pelicans e Nuggets ancora a segno, cedono i Clippers di Gallinari, Blake Griffin ne fa 51

Tre le partite nella notte NBA. Alla Little Caesars Arena di Detroit autentico spettacolo tra i Pistons e i Sixers con successo all’overtime firmato dai padroni di casa (133-132). Uno straordinario Blake Griffin (51 punti, 14 rimbalzi e 6 assist) ha trascinato la compagine allenata da coach Dwane Casey: career-high per il numero 23 che è il primo giocatore di Detroit nella storia a segnare più di 50 punti e ad ottenere più di 10 rimbalzi in una partita, facendo meglio di una leggenda della franchigia come Isiah Thomas che siglò l’8 febbraio del 1983 46 punti con 10 rimbalzi.

Una grande rimonta nell’ultimo quarto (33-26) ha permesso a Detroit di giocarsi tutto nel supplementare prevalendo di un solo punto. In casa Philadelphia doppia doppia di Joel Embiid (33-11-7) e 30 punti a referto per J.J. Redick a rappresentazione di un confronto altamente spettacolare. Grazie a questo risultato i Pistons conservano un livello di primo piano nella Eastern Conference.

Andando ad Ovest si confermano in grande spolvero i Pelicans e i Nuggets. New Orleans supera allo Smoothie King Center i Clippers 116-109 ed Anthony Davis continua a mettersi in evidenza. Per lui 34 punti, 13 rimbalzi e un riferimento per i compagni importante. Per la formazione di Alvin Gentry una prova di insieme notevole tenendo conto delle prestazioni di Julius Randle (18 punti e 5 rimbalzi), Nikola Mirotic (18 punti e 12 rimbalzi) e di Elfrid Payton (20 punti, 6 rimbalzi e 6 assist). Niente da fare quindi per L.A. di un Danilo Gallinari più che buono: 24 punti, 6 rimbalzi e 1 assist per il “Gallo”.

A completare il quadro, vittoria di Denver al Pepsi Center (126-112) contro Sacramento. Jamal Murray (19-1-4) e Nikola Jokic (14-12-6) sono stati i protagonisti del match gestito in lungo e in largo dai padroni di casa al di là di un ultimo quarto nel quale i Kings hanno diminuito il passivo con Marvin Bagley III top scorer (20 punti, 9 rimbalzi e 3 assist).

Questo il riepilogo dei risultati:

Philadelphia Sixers – Detroit Pistons 132-133

Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans 109-116

Sacramento Kings – Denver Nuggets 112-126













