NBA 2019, i risultati della notte: Lakers e LeBron ancora sconfitti, riscatto Houston. Successi per Toronto, Boston e Philadelphia

Dieci partite nella notte NBA. Ancora una sconfitta per i nuovi Los Angeles Lakers, che alla prima della stagione allo Staples Center cedono 124-115 agli Houston Rockets. Pronto riscatto, dunque, per la squadra di Mike D’Antoni, dopo il ko all’esordio con i Pelicans, mentre per i gialloviola ancora una volta è stato fatale l’ultimo quarto ed un finale di partita dove si è vista una squadra ancora in fase di costruzione.

LeBron James chiude la sua gara con 24 punti, 5 rimbalzi e 5 assist in 38 minuti di gioco, ma il mattatore della serata è senza dubbio James Harden, che mette a referto 36 punti, 7 rimbalzi e 5 assist in 37 minuti di utilizzo. Per Houston fondamentali anche le doppie doppie di Clint Capela (19 punti e 12 rimbalzi) e di Chris Paul (28 punti e 10 assist).

Tantissime le partite riguardanti solo squadre della Eastern Conference, che è attualmente guidata dai Toronto Raptors, alla loro terza vittoria consecutiva. Anche senza Kawhi Leonard, rimasto a riposto per questo match, i canadesi hanno sconfitto 117-113 i Washington Wizards. A trascinare la squadra ci ha pensato Kyle Lowry con la doppia doppia da 28 punti e 12 assist, mentre agli Wizards non bastano i 32 punti di Bradley Beal.

Successo anche per i Boston Celtics, che superano 103-101 i New York Knicks e ringraziano gli errori in lunetta all’ultimo secondo di Trey Burke. Il play dei padroni di casa si è trovato a tirare tre liberi per portare la sfida all’overtime, ma ne ha sbagliati due, condannando alla sconfitta New York. Altra ottima prestazione di Jayson Tatum, che segna 24 punti e si prende anche 15 rimbalzi, mentre nei Knicks il miglior marcatore è stato Tim Hardaway Jr con 24 punti.

Altre due partite si sono decise negli ultimi secondi, anzi tra Charlotte e Miami mancavano solo cinque decimi quando Kemba Walker (39 punti) metteva il libero del successo degli Horrnets per 113-112. Solo un punto di differenza anche tra Philadelphia ed Orlando, con i 76ers che si sono imposti 116-115 con la tripla del sorpasso di JJ Redick arrivata a 17 secondi dalla fine e soprattutto con i successivi errori di Gordon (1/2 dalla lunetta) e Ross da tre punti. Da segnalare come Ben Simmons abbia giocato solo sette minuti, prima di abbandonare il campo per alcuni problemi alla schiena.

Tra i finali punto a punto c’è anche quello tra Detroit e Chicago, con i Pistons che ringraziano il canestro di Ish Smith a cinque secondi dalla fine per festeggiare il successo per 118-116. Netta, invece, la vittoria degli Indiana Pacers contro i Brooklyn Nets per 132-112, con nove giocatori dei padroni di casa in doppia cifra ed il migliore tra questi è stato Victor Oladipo con 25 punti.

Serata da dimenticare per Marco Belinelli e i suoi San Antonio Spurs, che vengono sconfitti 121-108 dai Portland Trail Blazers. Per la guardia azzurra ci sono solo 2 punti, 3 rimbalzi e 1 assist in 16 minuti di gioco, con il Beli che ha tirato malissimo dal campo (0/6). Decisivi per Portland i soliti due: Damian Lillard mette a referto 29 punti, mentre CJ McCollum chiude con 24.

Punteggio pirotecnico tra Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves. Difese sicuramente poco protagoniste nel 140-136 finale in favore dei Mavs, che segnano anche 43 punti nell’ultimo quarto (gli ospiti ne avevano fatti 46 nel primo). Luka Doncic festeggia, così, la sua prima vittoria, anche da miglior marcatore della sua squadra con 26 punti, mentre ai T’Wolves non bastano i 31 di Karl-Anthony Towns.

Chiude la vittoria dei Denver Nuggets, al secondo successo consecutivo, che dominano contro i Phoenix Suns per 119-91 al termine di una partita sempre controllata da Nikola Jokic e compagni. Proprio il serbo è stato fenomenale, chiudendo con la tripla doppia da 35 punti, 12 rimbalzi e 11 assist.

Questo il riepilogo delle partite

Indiana Pacers – Brooklyn Nets 132-112

Washington Wizards – Toronto Raptors 113-117

New York Knicks – Boston Celtics 101-103

Philadelphia 76ers – Orlando Magic 116-115

Chicago Bulls – Detroit Pistons 116-118

Miami Heat – Charlotte Hornets 112-113

Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves 140-136

Denver Nuggets – Phoenix Suns 119-91

Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs 121-108

Los Angeles Lakers – Houston Rockets 115-124













Foto: pagina FB Clint Capela