NBA 2019, i risultati della notte (28 ottobre): Belinelli sorride contro i Lakers, Boston batte Detroit. Milwaukee sempre senza sconfitte

Sono nove le partite della notte NBA. Nella Eastern Conference il match più atteso era quello tra Detroit e Boston, con i Celtics che infliggono la prima sconfitta stagionale ai Pistons. Netta vittoria in trasferta della squadra di Brad Stevens, che si impone 109-89 al termine di un match che aveva visto Boston essere già avanti di 21 punti all’intervallo. Diciannove punti di Jaylen Brown e 18, uscendo dalla panchina, per Marcus Morris, mentre Detroit paga la serata negativa di Blake Griffin, che chiude solo con 7 punti e 2/13 dal campo.

Non bastano ai Los Angeles Lakers i 35 punti e 11 rimbalzi di LeBron James, che, dopo due vittorie consecutive, perdono contro i San Antonio Spurs per 110-106. Per la squadra di Popovich il migliore è DeMar DeRozan con 30 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, mentre per Marco Belinelli da segnalare 8 punti in 22 minuti di utilizzo, purtroppo con 3/10 al tiro.

Continua, invece, il cammino senza sconfitte dei Milwaukee Bucks. Sesta vittoria di fila, questa volta contro gli Orlando Magic, che vengono dominati 113-91 in una partita che ha visto i padroni di casa sempre in controllo. Ventuno punti per Giannis Antetokounmpo e poi dalla panchina buona partita anche di Donte Divincenzo, autore di 15 punti in 17 minuti di gioco.

Primo ko per i New Orleans Pelicans, che pagano l’assenza di Anthony Davis e perdono 132-111 contro gli Utah Jazz. Un vero e proprio dominio di Utah, che ha fatto sua la partita con un secondo quarto da 36-18. Grande protagonista è stato Ricky Rubio, autore di una doppia doppia da 28 punti e 12 assist, ma decisivi anche i 25 punti e 14 rimbalzi di Rudy Gobert.

Tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive i Philadelphia 76ers, che davanti al proprio pubblico superano 105-103 gli Charlotte Hornets. E’ il solito Joel Embiid a trascinare i Sixers, con una doppia doppia da 27 punti e 14 rimbalzi, ma buono anche il contributo di Robert Covington (18 punti e 10 rimbalzi) e Ben Simmons (14 punti e 12 rimbalzi). Agli Hornets non bastano i 37 punti di Kemba Walker.

Continua la crisi infinita dei Cleveland Cavaliers, al loro sesto ko di fila. Questa volta sono gli Indiana Pacers a passeggiare contro la squadra campione ad Est lo scorso anno (119-107, Bogdanovic 25 e Oladipo 24). Bella vittoria di Miami contro i Portland Trail Blazers, con gli Heat che si impongono 120-111 con 28 punti di Goran Dragic, mentre ai Blazers non bastano i 42 punti di Damian Lillard.

Vincono i Chicago Bulls per 97-85 contro gli Atlanta Hawks grazie alla doppia doppia di Zach LaVine (27 punti e 11 rimbalzi). Successo anche di Memphis contro Phoenix per 117-96 con la coppia Gasol-Conley, che chiude con 37 punti in due, mentre nei Suns ottima partita del rookie Deandre Ayton (24 punti e 8 rimbalzi).

Questo il riepilogo dei risultati

Detroit Pistons – Boston Celtics 89-109

New Orleans Pelicans – Utah Jazz 111-132

Atlanta Hawks – Chicago Bulls 85-97

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 107-119

Philadelphia 76ers – Charlotte Hornets 105-103

Memphis Grizzlies – Phoenix 117-96

Miami Heat – Portland Trail Blazers 120-111

Milwaukee Bucks – Orlando Magic 113-91

San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers 110-106













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Matteo Marchi