NBA 2019: Houston cade a sorpresa, iniziano bene Bucks, Nuggets e Raptors, sorride Belinelli, mentre Gallinari cede sul finale

Dopo la opening night di ieri, programma decisamente più fitto nella nottata della NBA. Ben 22 squadre in campo e tanti spunti nelle partite disputate, tra esordi eccellenti, squadre con i cerotti e prime sorprese, su tutte la caduta degli Houston Rockets sul proprio parquet. Serata agrodolce per i due italiani, Marco Belinelli parte bene con i suoi Spurs, Danilo Gallinari cade sul finale con i suoi Los Angeles Clippers.

CHARLOTTE HORNETS-MILWAUKEE BUCKS 112-113. Vittoria sul filo di lana dei Bucks, con il solito straripante Giannis Antetokounmpo da 25 punti, 18 rimbalzi e 8 assist, contro gli Hornets che vedevano l’esordio di Tony Parker (7 assist) ma sono rimasti in partita solamente grazie ai 41 punti di Kemba Walker.

DETROIT PISTONS-BROOKLYN NETS 103-100. Il duo Blake Griffin (26 punti, 8 rimbalzi e 6 assist) e Andre Drummond (24 punti e ben 20 rimbalzi) spezza la resistenza dei Nets che, dopo un primo quarto chiuso sul 29-24, spariscono mano a mano dal parquet, chiudendo con la prima sconfitta (e non sarà certo l’unica) della loro annata.

INDIANA PACERS-MEMPHIS GRIZZLIES 111-83. Tutto facile per Victor Oladipo e compagni. Pacers che dimostrando già di essere squadra e di aver ripreso la scia della scorsa stagione, con 7 giocatori in doppia cifra, mentre tra i Grizzlies, che non sembrano vedere la luce in fondo al tunnel, solo Marc Gasol e poco altro. In arrivo un altro anno di ricostruzione per la squadra di Memphis.

ORLANDO MAGIC-MIAMI HEAT 104-101. Il primo derby della Florida va ai Magic sul filo di lana, sospinti da un eccellente Aaron Gordon da 26 punti e 16 rimbalzi. Per i padroni di casa non bastano i 26 punti di Goran Dragic conditi da 4 assist, per evitare la prima sconfitta stagionale.

NEW YORK KNICKS-ATLANTA HAWKS 126-107. Al Madison Square Garden è andata in scena la sfida tra due squadre che, almeno sulla carta, potrebbero giocarsi l’ultimo posto ad Est, per cui una ottima scelta al Draft 2019. Successo per i Knicks che, anche se ancora privi della loro star Kristaps Porzingis, chiudono i conti nei due quarti centrali grazie ad un parziale di 82-60, con la seconda frazione che li ha visti mettere a referto ben 49 punti. Ottima prova di Tim Hardaway Jr. con 31 punti, mentre per Atlanta ha mosso i primi passi il rookie Trae Young con 14 punti e 6 rimbalzi.

TORONTO RAPTORS-CLEVELAND CAVALIERS 116-104. La riedizione del secondo turno dei playoffs della Eastern Conference della scorsa stagione, ma senza LeBron James da una parte (che sarà di scena questa notte nell’esordio del suoi Lakers in quel di Portland) e DeMar DeRozan dall’altra (sbarcato a San Antonio). Vittoria per i canadesi che chiudono il primo tempo già sul 60-47 grazie a 27 di Kyle Lowry con 8 assist. Esordio da 24 e 12 per Kawhi Leonard, mentre tra i Cavs 21 di Kevin Love e doppia doppia del turco Cedi Osman da 17 e 10.

HOUSTON ROCKETS-NEW ORLEANS PELICANS 112-131. La grande sorpresa della notte. I Pelicans, con il solito Anthony Davis da 32 e 16 e con la tripla doppia tutta a suon di 10 di Elfryd Payton, sbancano in scioltezza il Toyota Center. Houston tira con il 33% da 3 punti (16/48) e James Harden chiude con 18-9-10, ma tutti gli altri non lo seguono. Esordio da appena 9 punti in 27 minuti per Carmelo Anthony, vero ago della bilancia per i Rockets in questo campionato.

SAN ANTONIO SPURS-MINNESOTA T’WOLVES 112-108. Nonostante addii e infortuni, gli Spurs tengono duro e vincono la prima casalinga all’AT&T Center contro i Timberwolves che subiscono il parziale decisivo nel finale, nonostante 27 punti per Jeff Teague e 23 di Jimmy Butler. Per la squadra di coach Gregg Popovich, invece, ottimi DeMar DeRozan da 28 punti e LaMarcus Aldridge da 21 e 19 rimbalzi, mentre Marco Belinelli chiude con 10 punti e 4 rimbalzi in 21 minuti.

SACRAMENTO KINGS-UTAH JAZZ 117-123. Inizia con il piede giusto l’annata dei Jazz che passano sul, non impossibile, campo dei Kings. Donovan Mitchell chiude con 24 punti, mentre Rudy Gobert inizia con 15 rimbalzi. Per i californiani si annuncia l’ennesima stagione di sofferenza.

LOS ANGELES CLIPPERS-DENVER NUGGETS 98-107. Cedono nel finale Danilo Gallinari e compagni che vedono scappare i Nuggets proprio sul più bello (con un parziale di 12-3). Nikola Jokic parte con una prova da 21-8-5, mentre Paul Millsap risponde con 11 punti e 16 rimbalzi. Per i Clippers 19 e 10 di Tobias Harris, mentre Lou Williams si ferma a 14. Danilo Gallinari completa il suo esordio con 16 punti e 8 rimbalzi tirando con il 38.5% dal campo.

PHOENIX SUNS-DALLAS MAVERICKS 121-100. La sfida tra la prima scelta assoluta del Draft, DeAndre Ayton, e la numero tre, lo sloveno Luka Doncic viene eclissata dai 35 punti e 7 assist del solito Devin Booker che regala il primo successo stagionale ai suoi. Phoenix domina il primo e l’ultimo quarto (37 e 38 punti) e non lascia scampo ai texani, in piena ricostruzione. Doncic inizia bene con 10 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, mentre Ayton sfiora la tripla doppia con 18-10-8. Bene anche il nuovo arrivato Trevor Ariza da 21-8-7 che, come temono a Houston, sarà decisamente rimpianto al confronto di Carmelo Anthony.

