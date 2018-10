Motomondiale, GP Malesia 2018: il programma e gli orari. Come vedere le gare su Sky e TV8

Si conclude il trittico autunnale del Motomondiale e, dopo le tappe di Motegi e Phillip Island, è tempo di sbarcare in Malesia per il Gran Premio di Sepang 2018, 18esimo e penultimo appuntamento del Motomondiale. Sulla pista malese potrebbero essere consegnati anche gli ultimi due titoli da assegnare, quelli di Moto2 e Moto3, dato che in MotoGP Marc Marquez ha già chiuso ogni discorso da tempo.

Per quanto riguarda la classe più leggera, invece, sarà di scena l’ennesimo capitolo del duello tra Jorge Martin ed il nostro Marco Bezzecchi, con il riminese che si lecca le ferite dopo lo sfortunato ko australiano. Nella Moto2, invece, Francesco Bagnaia è pronto per festeggiare il suo titolo, con Miguel Oliveira che ormai ha sempre meno chance per piazzare la rimonta. In MotoGP vedremo se, anche in questa stagione, sarà dominio-Ducati, oppure Yamaha e Marc Marquez saranno in grado di mettere i bastoni tra le ruote allo spagnolo.

Il fine settimana del Gran Premio di Malesia sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky, per mezzo dei canali SkySport1 (numero 201) e SkySport MotoGP (numero 208). Per quanto riguarda TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) sono previste repliche di qualifiche e gare delle tre classi sono garantite diverse sintesi e differite. L’azione sul circuito di Sepang si potrà seguire anche per mezzo di SkyGo (riservato ai soli abbonati) su smartphone, pc o tablet. OASport vi proporrà le DIRETTE LIVE delle sessioni clou dell’evento, per non perdervi nemmeno un istante del penultimo appuntamento stagionale.

PROGRAMMA COMPLETO GP MALESIA 2018

Giovedì 1 novembre

ore 10.00 Conferenza stampa piloti

Venerdì 2 novembre

ore 2.00-2.40 Prove libere 1 Moto3

ore 2.55-3.40 Prove libere 1 Moto2

ore 3.55-4.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 6.10-6.50 Prove libere 2 Moto3

ore 7.05-7.50 Prove libere 2 Moto2

ore 8.05-8.50 Prove libere 2 MotoGP

Sabato 3 novembre

ore 2.00-2.40 Prove libere 3 Moto3

ore 2.55-3.40 Prove libere 3 Moto2

ore 3.55-4.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 5.35-6.15 Qualifiche Moto3

ore 6.30-7.15 Qualifiche Moto2

ore 7.30-8.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 8.10-8.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 8.35-8.50 Qualifiche 2 MotoGP

Domenica 4 novembre

ore 1.40-2.00 warm-up Moto3

ore 2.10-2.30 warm-up Moto2

ore 2.40-3.00 warm-up MotoGP

ore 5.00 GARA MOTO3

ore 6.20 GARA MOTO2

ore 8.00 GARA MOTOGP

Foto: Valerio Origo