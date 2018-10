Motomondiale, GP Giappone 2018: programma, orari e tv

Sarà un’alba di fuoco per il Gran Premio del Giappone 2018 del Motomondiale. Le tre classi saranno in scena quando in Italia sarà ancora tempo del riposo, ma non preoccupatevi, sono previste numerose repliche e differite per venire incontro anche a chi preferisce prendersi comoda la propria domenica mattina. La Moto3 romperà il ghiaccio alle ore 4.00, con Jorge Martin intenzionato ad avvicinarsi ulteriormente al titolo mondiale, mentre alle 5.20 stesso obiettivo per il nostro Francesco Bagnaia in Moto2. Dulcis in fundo, alle ore 7.00, il piatto forte, con Marc Marquez pronto a vincere il suo quinto titolo nella classe regina ed a respingere gli attacchi di Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Andiamo a conoscere nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul programma della giornata di Motegi.

La domenica del Gran Premio del Giappone del Motomondiale sarà trasmessa, come sempre, da SkySport, sui canali SkySport MotoGP (canale 208) e SkySport1 (canale 201). Sarà prevista anche una differita su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). Per chi volesse seguire le tre gare di Motegi tramite smarphone, pc o tablet sarà sufficiente collegarsi a SkyGo (per i soli abbonati). OASport, come ogni altro appuntamento, seguirà con le DIRETTE LIVE scritte i momenti clou della tre-giorni nipponica, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Motomondiale.

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2018

Domenica 21 ottobre

ore 1.40-2.00 Warm-up Moto3

ore 2.10-2.30 Warm-up Moto2

ore 2.40-3.00 Warm-up MotoGP

ore 4.00 GARA MOTO3

ore 5.20 GARA MOTO2

ore 7.00 GARA MOTOGP

Replica Gara MotoGP

su SkySport1 ore 10.15, 13.00.

su SkySport MotoGP ore 10.15, 14.00, 17.00, 21.00 e 00.00

Replica Gara Moto2

su SkySport MotoGP ore 16.00 e 20.00

Replica Gara Moto3

su SkySport1 ore 9.15

su SkySport MotoGP ore 9.15, 16.30, 18.30

