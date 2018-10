Motomondiale, GP Giappone 2018: gli orari e il programma del fine settimana di Motegi. Il palinsesto tv su Sky e TV8

Siamo arrivati alla resa dei conti? Marc Marquez sbarca a Motegi per il Gran Premio del Giappone 2018 di MotoGP con 77 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e la consapevolezza che manca ormai solo l’ufficialità per il suo quinto titolo iridato, il settimo in assoluto in carriera. Si corre sulla pista della Honda in un tracciato che, solitamente, non è il preferito dai piloti della classe regina, ma sul quale si sono spesso viste battaglie intense, grazie ad un layout che prevede staccate e curve nelle quali non si può commettere il minimo errore.

In Moto2, invece, il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia proverà a continuare a cavalcare l’onda che ha intrapreso, vincendo a raffica nelle ultime uscite e portando il suo margine a +28 nei confronti del portoghese Miguel Oliveira. In Moto3, invece, Marco Bezzecchi si lecca le ferite dopo la caduta di Buriram e sarà chiamato all’ultima spiaggia per tentare di riavvicinarsi al fuggitivo Jorge Martin.

Il fine settimana del Gran Premio del Giappone del Motomondiale sarà trasmesso, come consuetudine, da SkySport, tramite i canali SkySport MotoGP (canale 208) e SkySport1 (canale 201). Per quanto riguarda qualifiche e gare, sono previste repliche e sintesi anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). Per chi volesse seguire il weekend di Motegi tramite smarphone, pc o tablet sarà sufficiente collegarsi a SkyGo (per i soli abbonati).

OASport, come ogni altro appuntamento, seguirà con le DIRETTE LIVE scritte i momenti clou della tre-giorni nipponica, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Motomondiale.

PROGRAMMA COMPLETO GP GIAPPONE 2018

Giovedì 18 ottobre

ore 10.00 Conferenza stampa piloti

Venerdì 19 ottobre

ore 2.00-2.40 Prove libere 1 Moto3

ore 2.55-3.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 3.55-4.40 Prove libere 1 Moto2

ore 6.10-6.50 Prove libere 2 Moto3

ore 7.05-7.50 Prove libere 2 MotoGP

ore 8.05-8.50 Prove libere 2 Moto2

Sabato 20 ottobre

ore 2.00-2.40 Prove libere 3 Moto3

ore 2.55-3.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 3.55-4.40 Prove libere 3 Moto2

ore 5.35-6.15 Qualifiche Moto3

oe 6.30-7.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 7.10-7.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 7.35-7.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 8.05-8.50 Qualifiche Moto2

Domenica 21 ottobre

ore 1.40-2.00 Warm-up Moto3

ore 2.10-2.30 Warm-up Moto2

ore 2.40-3.00 Warm-up MotoGP

ore 4.00 GARA MOTO3

ore 5.20 GARA MOTO2

ore 7.00 GARA MOTOGP

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTO: Valerio Origo