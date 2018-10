MotoGP, Andrea Dovizioso: “Non vedo l’ora di provare a prendermi la rivincita su Marquez”

Jorge Lorenzo lascerà la Ducati a fine stagione per andare ad affiancare Marc Marquez alla Honda e Andrea Dovizioso, alla vigilia del GP del Giappone, ha parlato dell’ormai ex compagno di squadra e della corsa iridata che pare al capolinea, mettendo pepe sul finale del Motomondiale 2018, che fa tappa a Motegi.

A marca.com l’italiano ha dichiarato: “I suoi tre successi di fila mi hanno colpito ovviamente, è normale, poiché ha chiarito che il mio passo non era abbastanza buono, mi ha motivato, ci ha motivato, ma ha creato tensioni e diversi punti sono stati facilmente persi. Non avremo la sua esperienza ora che se ne sta andando ed è uno svantaggio perché teoricamente avranno la squadra migliore nel 2019, ma vedremo se saranno davvero i più forti“.

All’ANSA il pilota della Ducati ha affermato: “Dopo il risultato di Buriram credo che la lotta per il titolo sia quasi chiusa, anche se non è ancora matematicamente certo. Quindi ci impegneremo al massimo nelle prossime gare. Insieme alla mia squadra riusciamo a capire dei nuovi dettagli molto importanti in ogni gara, e quindi continueremo a lavorare così anche a Motegi dove il nostro obiettivo è vincere. Il tracciato giapponese mi piace molto e la nostra Desmosedici è sempre efficace in frenata e in accelerazione, per cui non vedo l’ora di provare a prendermi la rivincita su Marquez“.













Foto: Valerio Origo

